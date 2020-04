Whatsapp, Instagram e Facebook down: milioni di utenti senza i social

WhatsApp, Instagram e Facebook down nello stesso momento. Le tre piattaforme social hanno presentato problemi soprattutto nel caricare e nello scaricare le fotografie, i video e i messaggi vocali. Il disservizio ha riguardato tutto il mondo ed è stato segnalato sui social disponibili (Twitter in particolare) da molti utenti. Disagi dunque per milioni di utenti che hanno sfogato la loro frustrazione, facendo volare gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown.

Gli hashtag sono stati a lungo in testa alle tendenze mondiali. Non solo Twitter: anche Telegram, altro servizio di messaggistica istantanea (come Whatsapp), è rimasto totalmente operativo.

Il blocco dei social è cominciato alle 23 circa ed è terminato intorno alle 23.40. Moltissime le segnalazioni dall'Italia e dagli Stati Uniti. Siti e app dei tre popolarissimi social media hanno in particolare smesso di mostrare agli utenti gran parte delle foto e dei video. Secondo il sito Down Detector, specializzato nel rilevare problemi nella rete o sui social media, utenti di tutto il mondo hanno lamentato l'impossibilità di vedere o caricare immagini e storie e la scomparsa di molti contenuti che ci si apprestava a postare.

Il 13 marzo del 2019 si è registrato il down più lungo della storia dei social, con ben 14 ore di buio. Zuckerberg, travolto dalle polemiche, aveva risposto con una nota ufficiale spiegando le motivazioni e parlando di modifiche alla configurazione dei server, che hanno reso impossibile l'accesso ai servizi. Il fatto che tutti i social siano sotto l'egida di un'unica azienda rende quindi di conseguenza il blocco totale.

