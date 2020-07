WhatsApp, la novità: videochiamate di gruppo fino a 50 persone

coronavirus

Ultimo aggiornamento: 14:38

Durante il lockdown globale per l'emergenza, in molti si sono accorti di un punto debole di: il numero massimo di partecipanti alle, che ai tempi della quarantena sono diventate l'unica occasione di socialità. Anche per questo motivo, molti utenti hanno iniziato a preferire altri strumenti, alcuni dei quali utilizzabili sia su smartphone che su pc: si pensi ad esempio a Zoom, Google Hangouts, Houseparty e Meet. Una soluzione parziale era giunta verso la fine di aprile, con l'estensione delle videochiamate di gruppo suda quattro a otto partecipanti massimi.Resta però un limite non trascurabile: le videochiamate sono possibili solo su smartphone e non attraverso. I tecnici di Facebook, che possiede WhatsApp, sono però pronti a una rivoluzione: una nuova app,, permetterà di effettuare, fino a 50 persone. L'obiettivo è quello di integrarla direttamente all'interno di WhatsApp Web e di farla utilizzare anche senza necessariamente iscriversi a Facebook.è un'app ancora in versione Beta, cioè in fase di sviluppo e test preliminari, in cui un amministratore potrà condividere un link coi suoi contatti per invitarli a unirsi al gruppo. All'interno dello stesso gruppo sarà possibile creare anche altri gruppi più piccoli e specifici. Il portale specializzato WABetaInfo ha scoperto, nella versione Beta 2.2019.6, una piccola introduzione che mostra la possibilità, in futuro, di fareLa nuova funzione dellenon è ancora disponibile, nemmeno in versione Beta. Presumibilmente occorrerà attendere qualche settimana o qualche mese prima che sia utilizzabile da tutti, ma gli screenshot possono permettere di farsi un'idea su come funzionerà: entrando in un gruppo WhatsApp, premendo sull'icona con la graffa in alto a destra dovrebbe apparire, tra le icone, anche quella dedicata a Rooms. Selezionandola, dovrebbe apparire una schermata e il comando "Continua in Messenger", con uno 'switch' da WhatsApp all'app di messaggistica di Facebook. L'alternativa è selezionare l'icona con tre puntini in verticale, che apre un menu con diverse opzioni, tra cui "Create a Room".