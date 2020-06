WhatsApp, l'ultimo accesso dei contatti «non disponibile»: problemi sulla chat, ecco cosa sta succedendo

WhatsApp e l'ultimo accesso non disponibile. Cosa sta succedendo? Tantissimi utenti stanno segnalando un malfunzionamento alla popolare app di chat di proprietà di Facebook. In particolare è attualmente impossibile visualizzare l'ultimo accesso dei nostri contatti, ma anche sapere se sono online o meno: se si prova a cambiare l'impostazione, la app non lo consente (foto in basso). « WhatsApp non è riuscita a cambiare le impostazioni privacy. Per favore riprova più tardi», il messaggio che compare (per provare basta andare alla voce Impostazioni -> Privacy).

Ricordiamo che conoscere l'ultimo accesso dei propri contatti, così come consentire agli stessi di sapere se abbiamo visualizzato o meno i loro messaggi (la cosiddetta doppia spunta blu) è un'impostazione modificabile manualmente. Ma in questo caso non si può scegliere l'opzione proprio per questo malfunzionamento, di cui non si conoscono ancora i particolari: migliaia le segnalazioni sul sito Downdetector, e tantissimi anche gli utenti che ne stanno parlando su Twitter, dove l'hashtag #whatsapp è finito rapidamente in tendenza.



Quando tutti vanno in panico perché #WhatsApp ha tolto l’accesso ma tu l’avevi tolto 3/4 anni fa insieme al visualizzato pic.twitter.com/pj6Uyujk0g — ✖✖✖Acli✖✖✖ (@comeneilibri) June 19, 2020

Quando scopri che su #WhatsApp non si vede più chi è online e chi sta scrivendo pic.twitter.com/7HEJhFnSvo — Matteo (@ilteo1990) June 19, 2020

Mia mamma che senza l’ultimo accesso non capisce se io stia studiando o no #whatsappdown #WhatsApp pic.twitter.com/27LFjpviKJ — ThatAlexBaby (@83Elimas) June 19, 2020

mia mamma in panico perché non può vedere più gli ultimi accessi: #WhatsApp pic.twitter.com/v5TTznbv3a — Cristina. (@Cristina239874) June 19, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:19

