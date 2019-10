WhatsApp

Se tenete alla vostra privacy e non amate lasciare traccia delle vostre conversazioni su, una novità in arrivo prossimamente potrebbe davvero fare al caso vostro. Si chiama 'disappearing messages' (letteralmente 'messaggi che scompaiono') e vi farà risparmiare tempo e fatica.La novità, che arriverà sia per utentiche per utenti, consente di impostare l'dei messaggi, inviati nelle chat singole come in quelle di gruppo. Lo ha rivelato il portale WABetaInfo , che ha spiegato che sarà possibile attivare questa funzione a partire dalle impostazioni delle chat diOltre a selezionare le chat a cui applicare la nuova funzione, gli utenti dipotranno anche scegliere entro quanto eliminare quei messaggi. Secondo WABetaInfo, le prime due opzioni possibili riguarderanno due intervalli di tempo molto diversi (cinque secondi e un'ora) e non è escluso che, al termine della fase di sviluppo e di quella di test, potrebbero esserne introdotti altri.La nuova funzione, comunque, non dovrebbe arrivare a breve. Gli esperti di WABetaInfo, infatti, spiegano che gli sviluppatori divorrebbero evitare di rilasciarla frettolosamente nei prossimi aggiornamenti e poi, magari, essere costretti a pubblicare nuove versioni per rimediare ad eventuali bug.