WhatsApp, Instagram e Messenger: piattaforma unica

NEW YORK Whatsapp, Instagram e Facebook Messenger, integrati in una piattaforma di comunicazione comune, che permetta di scambiare messaggi indipendentemente dal social dal quale si parte. Mark Zuckerberg sta lavorando alla realizzazione di questo sogno da qualche mese, e promette di completare l'operazione entro l'inizio del 2020, ma per farlo dovrà vincere l'opposizione interna dei programmatori, molti dei quali sono già in fuga dopo l'annuncio. Per il fondatore di Facebook la manovra è la migliore risposta al calo di popolarità che la sua azienda ha iniziato ad accusare, dopo un anno di rivelazioni imbarazzanti sulla pratica del commercio dei dati personali degli utenti, raccolti dal social network. Al momento chi entra in una pagina di Facebook non può inviare messaggi su Whatsapp o su Instagram, anche se le due piattaforme sono collegate alla prima dal punto di vista della proprietà aziendale. La differenza principale è nel livello di sicurezza: Whatsapp è l'unica delle tre a garantire la criptazione dei messaggi end to end, dall'avvio alla ricezione. L'altra, non secondaria per molti consumatori, è che Whatsapp a differenza di Facebook non archivia i messaggi, e detiene solo una porzione minima di dati degli utenti. Per scaricare l'app sul proprio cellulare, basta infatti registrarsi con il semplice numero di telefono.L'OPERAZIONEL'operazione è molto complessa e richiederà l'utilizzo di migliaia di programmatori per essere completata, ma Zuckerberg la ritiene ugualmente indispensabile per il successo della sua azienda. La piattaforma integrata permetterà a Facebook di collegare tra loro un miliardo di utenti Instagram, e un miliardo e mezzo di Whatsapp che oggi non passano per la porta di ingresso del social quando comunicano. Questo vorrà dire ad esempio poter contare tra gli utenti fasce di popolazione del sud est asiatico e del Sud America che al momento utilizzano Whatsapp ma non Facebook. Il consolidamento porterà nuovi introiti pubblicitari, e potrebbe fermare l'emorragia di abbonati che ha appena iniziato a evidenziarsi. Le manovre di preparazione hanno colto di sorpresa i vertici delle aziende controllate. I fondatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger avevano già abbandonato la barca negli ultimi tempi, quando hanno avvertito che Zuckerberg stava spingendo per guadagnare una più forte ingerenza nelle attività del gruppo, così come aveva fatto l'altra coppia di veterani: Jan Koum e Brian Acton, responsabili della nascita di Whatsapp. Nel 2014, Al momento della fusione da 14 miliardi di dollari con Facebook, Koum aveva detto che non avrebbe mai considerato la partnership, se avesse dubitato che la sua azienda sarebbe stata lasciata libera nel perseguire i valori fondativi che la distinguono. Parte di quei valori come l'anonimità rischiano ora di essere contraddetti dalla fusione in una piattaforma, quella di Facebook, che non li garantisce ai suoi clienti. Anche il maggiore dei social network corre comunque dei rischi, anche se di segno opposto. Zuckerberg vuole che la messaggistica integrata tra i tre servizi incorpori la garanzia della criptazione, ma questo renderà molto più difficile l'intervento censorio che Facebook sta cercando con tutte le sue forze di mettere in atto. Un anno di denunce di quanto sia penetrabile il network alle notizie false e ai messaggi che istigano odio, hanno spinto i vertici ad alzare la guardia sul fronte del controllo del contenuto in circolazione. La criptazione porrebbe far naufragare questo progetto.