WhatsApp e Facebook, privacy violata con lo scambio dei dati: bandita fino al 25 maggio

Gruppi Whatsapp, "infiltrati inseriti dall'alto": privacy a rischio, la ricerca che lancia l'allarme​

WhatsApp, tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento

WhatsApp Business, ecco la nuova app (gratuita) per le imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lato oscuro di: se da un lato l'app di messaggistica istantanea assicura unapressoché totale grazie al sistema di crittografia end-to-end delle chat, dall'altro gira ai dati degli utenti. Ed è per questo che sia l'Unione Europea, sia il Regno Unito, sono intervenuti per vietare questo fenomeno, almeno fino al prossimo, data in cui entrerà in vigore il General Data Protection Regulation, cioè ilin materia di privacy.Nonostante le rassicurazioni di, fondatore e proprietario di Facebook e, dal 2014, anche di WhatsApp, c'è sempre stato uno scambio di dati tra le due applicazioni. I responsabili dell'app più usata al mondo per le chat hanno dichiarato che la condivisione dei dati - sia per fini di sicurezza, sia per miglioramento del servizio e pubblicità - potrebbe avvenire dopo il 25 maggio, ma «in completo accordo con i requisiti previsti dal regolamento».L'impegno è stato pubblicato sul sito dell'Autorità britannica per la protezione dei dati (Ico), che ha parlato di «vittoria». Il Regno Unito aveva infatti avviato un'indagine sulla condivisione dei dati tra le due compagnie nell'agosto 2016. Il nodo è l'aggiornamento dellenotificato da WhatsApp nell'estate, con cui la chat chiedeva agli utenti il permesso di condividere le informazioni con Facebook. A causa di questa condivisione, laha inflitto a Facebook, nel maggio scorso, una