Whatsapp down, l'app di messaggistica per il momento fuori uso

WhatsApp down in questo momento in diverse parti del mondo. L'app di messaggistica istantanea sembra non funzionare, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi agli utenti. Le segnalazioni sono già numerose, con l'hashtag #WhatsappDown in tendenza sui social. Problemi vengono riscontrati anche nell'accesso a WhatsApp Web, la versione da fisso dell'ormai indispensabile app di proprietà di Facebok. Da mobile appare invece il messaggio «controllo nuovi messaggi in corso», che impedisce l'invio e la ricezione di messaggi. Secondo il sito Down Detector, che raccoglie le segnalazioni inerenti i malfunzionamenti delle principali app, WhatsApp sta dando problemi agli utenti in Europa, Italia inclusa, e in diverse zone del Nord e Sud America.

LEGGI ANCHE TikTok down, like e visualizzazioni scomparsi dall'app: utenti impazziti sui social

LEGGI ANCHE WhatsApp, Instagram e Facebook in una sola chat da 5 miliardi di utenti: il progetto di Zuckerberg





Siamo tutti qui per un #whatsappdown giusto? — Fabiana Esposito (@fabesposito96) July 14, 2020

#whatsappdown mi sa proprio di sì... è in connessione da qualche minuto — El Mik (@ElMik18) July 14, 2020

Ultimo aggiornamento: 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA