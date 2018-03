WhatsApp Business, ecco la nuova app (gratuita) per le imprese

WhatsApp, ecco come creare un profilo invisibile per le chat segrete​

cala l'asso? Da qualche giorno è arrivata l'app, una nuovache rappresenta una versione per le imprese dell'originale. Il primo vantaggio, rispetto ad altre app di messaggistica istantanea per smartphone, è che questa versione business è assolutamente. Ecco le principali caratteristiche della nuova app, lanciata sul mercato ma già in fase di miglioramento.Disponibile solo pere installabile gratuitamente sul Play Store di Google, WhatsApp Business consente alle imprese di ottenere pubblicità attraverso l'app e di poter avere un contatto diretto e istantaneo con i clienti. Come riporta anche Ninja Marketing , su WhatsApp Business sarà possibile creare un profilo dell'attività, con tanto di informazioni di contatto, posizione e tipologia dell'impresa: i clienti potranno quindi contattare l'azienda direttamente dall'app originale. Per certificare le imprese c'è lo stesso sistema presente, ad esempio, su Facebook, con la spunta blu accanto al nome della pagina.I vantaggi dinon si fermano qui: l'app supporta anche la, per poter essere utilizzata anche su pc. Ci sono poi lein caso di assenza edi ogni genere sulle chat dell'azienda. Si può utilizzare lo stessoper entrambe le app, quella originale e la versione Business, ma non si può associare lo stesso(è possibile però verificare e inserire il numero di telefono fisso dell'azienda ed utilizzare poi sullo smartphone l'app).Tra idi WhatsApp Business, stando agli utenti che in questi giorni hanno iniziato ad utilizzarla, ci sono malfunzionamenti ed un utilizzo eccessivo di memoria e dati. Inoltre, non è ancora possibile effettuare la ricerca di un'azienda direttamente dall'app: l'unico modo per connettersi è sapere il numero di telefono associato all'impresa. Si tratta, comunque, di pecche che saranno sicuramente migliorate con le prossime versioni dell'app, dal momento che la WhatsApp Inc. ha già annunciato che presto saranno disponibili anche i: sarà una piccola rivoluzione nel mondo dell'e-commerce?