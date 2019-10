© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ledi taglio più basso finiscono nella bufera (e nel mirino dell'). Dopo il caso didi, che 'toglie' all'utente un euro di ricarica in cambio di 24 ore di traffico dati illimitato, ne arriva un altro analogo che riguarda ladiCon ladi, prevista per le ricariche da 5 e 10 euro, gli utenti si troveranno rispettivamente 4 e 9 euro di traffico telefonico, con il vantaggio di poter utilizzare 3 GigaBite di traffico dati entro un mese. Un vantaggio, però, che viene attivato automaticamente e non è a discrezione dell'utente, che non può scegliere di avere l'intero importo della ricarica in traffico telefonico.L'unico modo, per gli utenti, di avere un traffico telefonico esattamente corrispettivo all'importo della ricarica è quello di scegliere formule più costose (quindi ricariche maggiori di 10 euro). Come se non bastasse, l'utente 'costretto' a scegliere ladovrà consumare in un mese tutto il traffico dati pagato un euro: se i 3 Giga non vengono consumati, non ci sarà alcun rimborso. Una questione che non è sfuggita all'associazione di consumatori, che ha già annunciato di aver segnalato il caso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come già avvenuto nel caso di Ricarica+ di Tim.