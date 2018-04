Facebook modifica le impostazioni e manda Tinder in tilt

di Rachele Grandinetti

Stavano provando a dare un giro di vite alla sicurezza della propria comunità ma hanno mandato in tilt i programmi di altri utenti. Nell’apportare alcune modifiche alle impostazioni sulla privacy per impedire le ricerche tramite numero di telefono, Facebook ha provocato un disservizio agli utenti Tinder che, verificando il proprio profilo tramite social, non sono riusciti ad avere accesso alla piattaforma per circa cinque ore. Il momentaneo Tinder Down è dovuto al fatto che i cambiamenti ad un sistema tanto complesso generano a catena un assestamento dei sistemi e dei servizi ad esso collegati. L’app di dating, infatti, consente di iscriversi e accedere mediante numero telefonico oppure loggandosi con l’account di un altro social.Ieri sera alle 22.45 è stato proprio Tinder dal profilo twitter a cinguettare il problema e informare il popolo del web: “Un problema tecnico sta impedendo agli utenti di accedere a Tinder. Ci scusiamo per l'inconveniente, stiamo lavorando per fare in modo che tutti facciano nuovamente colpo”. Insomma, niente messaggi romantici e inviti per gli appassionati degli appuntamenti on line per qualche ora ma i lavori promettono di rimettere presto in carreggiata i cuori solitari per nuovi amori in corso.