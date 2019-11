TikTok è stata nel 2019 l'app più scaricata nel mondo con numeri impressionanti: più di 1 miliardo di download e 500 milioni di utenti mensili per un fatturato che già sfida Facebook e Instagram. Il nuovo social fa letteralmente impazzire i giovanissimi, che si cimentano nella creazione di video sempre più originali e accattivanti. Facilissima da usare, Tik Tok mette a disposizione diversi strumenti di editing che permettono agli utenti di registrare e caricare video come fossero veri e propri professionisti, nella speranza che possano diventare virali. La

Le origini. L'idea iniziale era di creare una piattaforma che incorporasse musica e video in un social network. La prima versione di musical.ly è stata lanciata ufficialmente nell'agosto 2014. Il 24 luglio 2016 musical.ly ha lanciato live.ly, una piattaforma per lo streaming video in diretta. A settembre 2017, TikTok ha iniziato ad espandersi nel mercato indonesiano. Nel novembre 2017 l'azienda cinese ByteDance, sviluppatrice dell'aggregatore di notizie Toutiao, ha acquistato musical.ly per una cifra intorno ai 750 milioni di euro. Il 2 agosto 2018 ByteDance unisce attraverso un aggiornamento le piattaforme TikTok e musical.ly al fine di allargare la base utenti, mantenendo TikTok come nome. . è stata fondata innel 2014 da Alex Zhu e Luyu Yang.Prima di lanciare musical.ly, Alex Zhu e Luyu Yang hanno creato uncon scopi educativi, dove gli utenti potevano imparare ed insegnare diverse materie mediante brevi video (3–5 minuti). Tuttavia, pur avendo trovato degli investitori disposti a investire nel progetto, la piattaforma non ebbe successo, così Alex Zhu e Luyu Yang decisero di cambiare target e di puntare sugli adolescenti.L'idea iniziale era di creare una piattaforma che incorporasse musica e video in un social network. La prima versione di musical.ly è stata lanciata ufficialmente nell'agosto 2014. Il 24 luglio 2016 musical.ly ha lanciato live.ly, una piattaforma per lo streaming video in diretta. A settembre 2017, TikTok ha iniziato ad espandersi nel mercato indonesiano. Nel novembre 2017 l'azienda cinese ByteDance, sviluppatrice dell'aggregatore di notizie Toutiao, ha acquistato musical.ly per una cifra intorno ai 750 milioni di euro. Il 2 agosto 2018 ByteDance unisce attraverso un aggiornamento le piattaforme TikTok e musical.ly al fine di allargare la base utenti, mantenendo TikTok come nome.

Come funziona. Gli utenti possono caricare video della durata da 15 secondi e aggiungere canzoni o altri suoni. musical.ly permetteva anche di creare filmati più brevi, chiamati "momenti live", che sono essenzialmente GIF animate con musica di sottofondo.[9] musical.ly aveva inoltre una funzione di messaggistica istantanea tra gli utenti chiamata direct.ly. L'applicazione mobile TikTok permette agli utenti di accelerare, rallentare o modificare mediante un filtro il suono o la musica di sottofondo, selezionabile all'interno di una vasta gamma di generi musicali. Tramite un'opzione dedicata, è possibile registrare audio e video della propria reazione mentre la clip viene visualizzata sullo smartphone, mentre l'opzione "duo" permette di condividere le videoripresa di due terminali mobili in un unico video.



Tale funzionalità è utilizzata ad esempio fra due persone vicine per filmarsi l'una col cellulare dell'altra. L'applicazione consente agli utenti di configurare i propri account come "privato". Il contenuto di questi account rimane a disposizione di TikTok, ma è visualizzabile solamente dagli utenti autorizzati dal titolare, che, similmente ad altri social, possono scegliere se rendere il profilo pubblico ovvero se interagire soltanto con gli amici, tramite commenti, messaggi o video di "reazione" e "duo".

