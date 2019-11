pickup elettrico e antiproiettile di lanciato una palla di metallo contro un finestrino che però finisce in pezzi, pur non attraversandolo.



Debutto con gaffe per il futuristicoo e antiproiettile di Tesla : Elon Musk, durante la presentazione della sua ultima creatura chiamata CyberTruck , nel tentativo di dimostrare le caratteristiche e la resistenza del modello hacontro un finestrino che però finisce in pezzi, pur non attraversandolo.

Tesla's demo of its first electric pickup didn't go quite according to plan. The "Tesla armor glass" windows shattered when hit with a metallic ball pic.twitter.com/u05ZNKOn1W — Bloomberg TicToc (@TicToc) November 22, 2019

«Forse ho tirato un po' troppo forte», ha esclamato Musk visibilmente imbarazzato. Ma non è andato bene neanche il secondo tentativo, questa volta per mano del designer della nuova Tesla Franz Von Holzhausen. Anche in questo caso il vetro di un altro finestrino finisce in frantumi. Il pickup, il cui prezzo di partenza è di 39 mila dollari, ha una forma trapezoidale e sembra uscito dal film Blade Runner, con una struttura che Musk ha definito 'esoscheletro'. Dopo la presentazione le azioni della Tesla hanno subito un calo on Borsa di oltre il 5%.



Il nuovo pick up elettrico targato Tesla è stato presentato a Los Angeles, quella stessa città che in 'Blade Runner' veniva vista in un futuro targato 2019. La sua carrozzeria è strutturata per la massima protezione dei passeggeri: «L'esoscheletro è quasi impenetrabile - si legge sul sito ufficiale -: ogni componente è progettato per avere forza e resistenza», grazie al suo «acciaio inossidabile laminato a freddo», caratteristico dell'armatura Tesla, e i finestrini dai vetri infrangibili. Anche se alla presentazione, non è sembrato così...



Con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 2,9 secondi, il mezzo ha fino a 800 chilometri di autonomia e sarà disponibile in tre modelli: Single Motor Rear-Wheel Drive, Dual Motor All-Wheel Drive e Tri Motor All-Wheel Drive. Prezzo base, 36mila euro. Già ordinabile on line, prime consegne nel 2022. Inoltre il Cybertruck, nella versione 'pressurized', »sarà il mezzo ufficiale di Marte« scrive lo stesso Musk su Twitter. E proprio sul social network i commenti sulla nuova creatura Tesla fioccano, tra entusiasmo e dubbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA