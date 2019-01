© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsi apre all'insegna dello spettacolo per tutti gli appassionati di astronomia: in questo mese di gennaio, infatti, sarà possibile notare una '', per via delche assumerà il nostro satellite naturale visto dalla Terra.Mancano solo poche settimane al primo, grande evento celeste visibile dal nostro pianeta:, infatti, è prevista un'che farà sì che la, rispetto alla, mostrerà il lato più caldo. Il fenomeno, conosciuto anche come Luna di sangue, avviena quando la Terra, ile la Luna si allineano lungo la stessa traiettoria. La Terra, quando si trova tra il Sole e la Luna, bloccherà i raggi solari e conferirà quindi un colore rossastro al proprio satellite, posto alla distanza minima dal nostro pianeta.Durante questo evento la Luna apparirà, rispetto al solito, di un 14% più grande e di un 30% più luminosa. L'evento, inoltre, coincide con la prima luna piena dell'anno e per questo lo spettacolo si preannuncia imperdibile. I punti di osservazione migliori, dal nostro pianeta, saranno parte dell'Europa Occidentale e dell'America Latina. La '' sarà visibile per circa un'ora.