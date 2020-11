Stazione spaziale internazionale: i primi 20 anni nel futuro e adesso arriva il primo frigorifero Le foto di Paolo Nespoli in mostra

Finalmente un frigorifero e un vero wc - sì, la toilette - per far la vita meno amara sulla stazione spaziale internazionale, sull’avamposto dell’umanità nello spazio oppure, per dirla meglio, sull’opera ingegneristica più ardita e complessa che l’uomo abbia mai realizzato. Meglio partire dalle vicende di tutti i giorni, dalle incombenze casalinghe che accomunano noi terrestri agli astronauti per augurare il buon compleanno alla stazione spaziale internazionale.

Alle 8.21 del 2 novembre 2000 l’astronauta americano William Shepherd e i cosmonauti Jurij Gidzenko e Sergej Krikalev trovarono tutti i parcheggi liberi a 400 chilometri di altezza e piazzarono la navicella Soyuz proprio davanti all’ingresso della loro nuova e panoramicissima abitazione.

Si arrangiarono da soli per il trasloco di pochi scatoloni e delle ingombranti tute e da quel giorno l’Iss è diventata “casa dolce casa” per 241 persone di 19 nazioni, compresi 5 italiani. E anche 7 turisti non proprio low cost visto il biglietto da almeno 40 milioni di dollari pagati sull’unghia a Nasa e a Roscomos, l’Agenzia spaziale russa. Una montagna di soldi per vivere, sia pure fluttuando, in un camper parecchio spartano, vasto non più di un bus a due piani, con un bagno comune dietro a una tendina (niente privacy, insomma), il monotono ronzio dell’aria condizionata, niente doccia (immaginate sei mesi senza una doccia?), niente forno e niente frigo: colazione, pranzo e cena con cibi disidratati al più tiepidi oppure, ma solo negli ultimi anni, un po’ più caldi grazie a una valigetta tipo tostapane. Un accrocco, comunque.



CAFFÈ ESPRESSO

Ma la vera rivoluzione di quest’anniversario lassù, mentre per 16 volte al giorno si orbita a 28.800 kmh attorno alla Terra con altrettante commoventi albe e tramonti, non è certo l’arrivo della prima navicella privata di SpaceX con equipaggio che rompe il monopolio Soyuz, ma l’installazione di due veri frigoriferi capaci di raffreddare gli alimenti a meno 15 gradi senza produrre quel calore che li rendeva finora incompatibili con l’Iss.

Un selfie di Luca Parmitano durante una space walk: l'Iss si riflette sulla visera del casco



Un lusso, in quella comune internazionale che l’anno scorso è stata aperta anche gli arabi: ogni secondo sulla Stazione costa un patrimonio e gli astronauti lavorano come matti per non restare indietro rispetto alla temuta “linea verde”, una time-line dettata senza alcuna pietà dalle sale di controllo. Ore frenetiche per completare mille esperimenti, test, attività fisiche per non deperire perdendo peso in assenza di peso, massacranti passeggiate spaziali, video telefonate con presidenti e papi che chiedono sempre le stesse cose. Un lavoro durissimo e mai che una volta smontati dal turno, prima di infilarsi appesi come pipistrelli nel loculo-camera-da-letto, si potesse stappare non dico una birra fresca, ma almeno una bottiglietta d’acqua (liscia, ovvero l’urina riciclata di tutto l’equipaggio) non a temperatura ambiente.

Una pagina del libro Interior space. A visual exploration of the international space station di Paolo Nespoli e Roland Miller

Musica nuova in cucina, adesso, così come dovrebbe cambiare la sinfonia nella toilette grazie al neoarrivato e costosissimo wc pensato anche per l’anatomia femminile. Una festa epocale per l’equipaggio come capitò nel 2015 quando Samantha Cristoforetti, nella sua lotta per sfuggire agli stereotipi da prima astronauta italiana, portò in dote la macchinetta per il caffè IssPresso. Tecnologia italiana come quella che ci rende leader nel mondo per la costruzione dei moduli abitabili spaziali (il 50% di essi sull’Iss è tricolore) e della più grande finestra affacciata dallo spazio sulla Terra: la cupola, fantastica bovindo dispensatrice di emozioni in orbita dalle quale vengono scattate le foto che fanno sentire anche noi fra le stelle.

L'astronauta canadese Chris Hadfield interpreta Space Oddity di David Bowie sull'Iss: uno struggente modo anche di compiere un "giro" sulla stazione spaziale



La stazione spaziale internazionale, assemblata dal 1998 con uno spettacolare via vai di Shuttle e Soyuz ed entrata in servizio appunto 20 anni fa per andare in pensione non prima del 2028, salvo successivi impieghi turistici da non escludere così come quelli di set cinematografico con Tom Cruise, pesa 450 tonnellate, è vasta come un campo da rugby ed è costata all’incirca 150 miliardi di dollari a Usa, Russia, Europa, Giappone e Canada. Tanti? Troppi? Difficile fare i conti, ma nella space economy si calcolano dai 3 agli 8 dollari di ritorno per ogni dollaro investito e non hanno prezzo le innovazioni raggiunte, grazie a un laboratorio in condizione permanente di microgravità, nel campo della tecnologia e della medicina, ad esempio nelle cure dei tumori e dell’osteoporosi.

Parmitano, l'astronauta sopravvissuto due volte in cielo e in orbita

Ecco come vedere a occhio nudo la Stazione spaziale e la Sojuz

Luca Parmitano: «Di nuovo nello spazio alla ricerca di un vocabolario per condividere le emozioni con i "terrestri"»

Quanto valgono le vite salvate o migliorate grazie ai test effettuati anche da Umberto Guidoni, il primo italiano nel 2001, e poi Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano (record europeo di 366 giorni e 6 “passeggiate”, di cui una potenzialmente mortale, e pure il ruolo di comandante) e Samantha Cristoforetti, che vi tornerà fra due anni? Quanto vale la fenomenale e innovativa alleanza fra Usa, Russia, Europa e Giappone che ha permesso la costruzione dell’Iss? Neppure durante i momenti di grande tensione fra le superpotenze è mai venuta meno la collaborazione per le attività relative all'Iss: un esempio senza precedenti di politica internazionale in nome dello spazio.

E poi l’esperienza accumulata servirà per la prossima stazione cislunare (Lunar gateway), il ritorno sulla Luna e il balzo su Marte, perché per passione e per denaro l’uomo ha sempre spostato l’orizzonte più lontano.

(Foto Nasa-Asi)

La mostra delle foto di Paolo Nespoli

La grande finestra della Stazione Spaziale con vista sulla Terra, la Cupola, che fa da cornice a ciuffi di nuvole contro un cielo azzurro: è stata una delle foto tecnicamente più difficili scattate dall'astronauta Paolo Nespoli, che nelle sue missioni per l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha volato per due volte sulla grande casa-laboratorio nello spazio abitata dall'uomo ormai da 20 anni. La foto, con altre scattate dall'astronauta, è esposta fino al 28 novembre nella mostra «Interior Space. A Visual Exploration of the International Space Station», organizzata da Leonardo a Roma, presso la Galleria del Cembalo per celebrare i 20 anni dell'uomo a bordo della Stazione Spaziale. «Da un lato la bellezza e l'arte, dall'altro la tecnologia e la sua umanizzazione»: sono questi, ha detto Nespoli all'ANSA, i temi ricorrenti del racconto dell'uomo nella stazione orbitale raccontate nei suoi scatti. «Questi 20 anni di continua presenza umana nello spazio sono importanti - ha proseguito l'astronauta - perché ci fanno vedere che quando applichiamo le nostre conoscenze e riusciamo a unire le forze dal punto di vista tecnico, riusciamo a afre cose quasi impossibili». Tra queste c'è, per esempio, il fatto che in 20 anni non c'è mai stata nessuna grave emergenza. «La Stazione Spaziale - ha aggiunto - è la dimostrazione di come sia possibile trascendere le diversità e fra i Paesi in nome di un obiettivo valido per tutti: è cominciata come un progetto degli Stati Uniti, ai quali si sono uniti Giappone, Canada, Europa e la Russia». Per questo il cielo azzurro della Terra visto dalla Stazione Spaziale «ti tocca dal profondo». Così come sono significative le foto fatte nei laboratori della stazione orbitale: «Sembrano la cantina di un rigattiere. Sono importanti perché fanno vedere come sia possibile costruire un laboratorio nel quale devi poi abitare. Si tocca con mano come gli esseri umani hanno umanizzato un laboratorio che altrimenti sarebbe stato sterile».

