Spotify blocca abbonamenti pirata: sui social il panico

di Andrea Andrei

Spotify, il popolare servizio di musica in streaming, ha bloccato gli account che avevano attivato un abbonamento pirata. E come da tradizione, nell'Italia che grida politicamente all'onestà, è scoppiata una bufera social, fatta di lamentele e insulti alla piattaforma, che ha portato la parola "Spotify" ad essere il primo trend topic nazionale su Twitter.Con un'azione che era stata annunciata poche ore prima, l'azienda, che si prepara alla quotazione a Wall Street , ha infatti deciso di "bannare" quei profili che avevano un abbonamento "crackato", cioè pirata, che dava accesso gratuitamente alla versione premium del software. In sostanza, invece di pagare i 9,90 euro mensili che danno diritto all'ascolto illimitato dei milioni di brani caricati sulla piattaforma senza publicità e con la possibilità di scaricarli direttamente sullo smartphone (esiste anche un profilo per gli studenti a 4,99 euro e uno per le famiglie a 14,99), molte persone preferivano fruire di quei contenuti illegalmente.E così, specialmente per intere schiere di adolescenti, si è materializzato un vero e proprio dramma, ma sono altrettanti quelli che, pagando regolarmente l'abbonamento ogni mese, esultano perché, dicono, giustizia finalmente è stata fatta.