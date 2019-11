Scoperte galassie nane con carenze di materia oscura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli astronomi cinesi esultano. Grazie alla loro ricerca, infatti, sono state scoperte un gruppo speciale di galassie nane che consistono, principalmente, in barioni con raggi a decine di migliaia di anni luce, carenti di materia oscura. Gli Osservatori Astronomici Nazionali dell', dell'Università di Pechino e dell'Università di Tsinghua, hanno pubblicato la loro ricerca nell'ultimo numero della rivista scientifica Nature Astronomy. Ma perché questa scoperta è così importante?E' una delle prove che potrebbero far rivedere la teoria della formazione delle galassie nane nel contesto della cosmologia standard, e potrebbero fornire nuovi indizi sulla natura della materia oscura. La conferma arriva da uno dei ricercatori, protagonisti di questa scoperta., questo il nome del ricercatore, ha è entrato nel dettaglio dello studio. Nella cosmologia standard, l'universo è dominato dalla materia oscura fredda e dall'energia oscura, mentre i barioni occupano solo il 4,6% dello spazio esterno. Le galassie si formano ed evolvono in sistemi dominati dalla materia oscura. Secondo alcuni studi, le galassie vicine alla nostra nell'universo, tuttavia, sono state ostacolate in passato a causa dell'estrema debolezza delle galassie nane.Analizzando i dati dell'Osservatorio di Arecibo e dello, il gruppo di ricerca ha rilevato che 19 aspiranti galassie nane sono dominate da masse barioniche. Secondo Guo, questo risultato è difficile da spiegare con il modello standard di formazione delle galassie, e quindi incoraggia gli scienziati a rivedere la natura della materia oscura. Guo sostiene che sono necessarie ulteriori osservazioni per comprendere la formazione di queste galassie nane con predominanza barionica.