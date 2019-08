di Enrico Chillè

Simon Gautier

La tragica morte di, l'escursionista francese caduto in un dirupo in provincia di Salerno, ha evidenziato in modo chiaro i. In primis, la mancata geolocalizzazione: come ha rivelato Mario Balzanelli, presidente del 118, il 27enne poteva essere salvato ma non è stato possibile individuare la sua posizione. Questo perché l'non ha mai applicato ladel 2009, che invitava i paesi membri a predisporre servizi diÈ anche per questo che, negli ultimi giorni, un'che consente laed è direttamente collegata alsta registrando un clamoroso incremento dei download. Disponibile sia per Android che per iOS,scambia informazioni con la centrale operativa e invia istantaneamente la posizione della persona in pericolo, anche in assenza di rete. Lo spiega Il Fatto Quotidiano: il servizio è gestito dall'azienda regionale di emergenza-urgenza (Areu), che ha reso noto i numeri dinegli ultimi giorni.Se la media giornaliera dell'app, fino a Ferragosto, era di circa 700 download, dai giorni successivi, quelli in cui la situazione di Simon Gautier appariva disperata ed emergevano le prime falle nei soccorsi, sono stati decine di migliaia gli utenti che hanno deciso di scaricare. Un incremento notevole, per un'app lanciata circa tre anni fa ma finora pressoché sconosciuta. L'app, al momento della chiamata al, tramitedetermina la posizione della persona in pericolo e la invia al sistema informativo della Centrale Unica di Risposta. L'invio delle coordinate avviene tramite rete dati, se la connessione lo permette, o tramite sms se manca la rete Internet. Al momento, però, è possibile utilizzarla solo in alcune zone d'Italia: Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e le province di Roma, Trento, Bolzano, Agrigento, Catania, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa.