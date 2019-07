© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio, che magari non avrà le stesse proporzioni del Datagate, ma che potrebbe comunque far discutere. Se il caso dellache ha coinvolto Facebook, il social network più popolare e utilizzato in tutto il mondo, aveva messo in luce veri e propri abusi ai danni degli utenti, quello che ha colpito glicon sistema operativoprobabilmente sarà più circoscritto, ma non meno grave. Come spiega CNET , l'Istituto internazionale di scienze computazionali ha condotto unosu più di, scoprendo che almeno 1325 di queste avevanodi ogni genere ancheesplicito deglidi. I ricercatori dell'Icsi hanno monitorato con attenzione decine di migliaia di app disponibili su, scoprendo i vari modi in cui la raccolta di dati e informazioni avveniva in modo chiaramente illecito.Attraverso strumenti occulti, molte app riuscivano a raccogliere dati di ogni genere sugli utenti: dai contatti nella rubrica fino ai metadati presenti nelle foto, passando per le connessioni wi-fi, i luoghi visitati e gli interessi dei vari utenti. Serge Egelman, un capo-ricercatore dell'Icsi, ha illustrato uno scenario allarmante di fronte alla Commissione federale per il Commercio degli Stati Uniti.«I consumatori non hanno abbastanza strumenti per controllare con efficacia la loro privacy» - ha spiegato Egelman - «Se gli sviluppatori delle app riescono ad aggirare così facilmente ogni norma, imporre il consenso degli utenti è una mossa decisamente poco efficace». Intanto, i ricercatori dell'Icsi hanno fatto sapere di aver informato del caso Google già nell'autunno scorso: il colosso di Mountain View, dal canto suo, ha annunciato che col nuovo sistema operativo Android Q, in arrivo nei prossimi mesi, episodi simili non dovrebbero ripetersi.