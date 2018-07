Raggi cosmici: svelata l'origine grazie alla cattura dei neutrini Il ruolo decisivo dell'Italia Video

Catturati i neutrini cosmici, i messaggeri celesti. La nuova astronomia è pronta a decollare con l'individuazione di quei veri e propri fantasmi dell'universo che sono i neutrini cosmici. Annunciata dalla National Science Foundation degli Stati Uniti, la scoperta è pubblicata su tre riviste, Science e Monthly Notices of the Royal Astronomical Society e Astrophysical Journal Letters.



Fra i numerosissimi autori sono molti i nomi italiani e l'Italia ha giocato un ruolo importante nella scoperta con Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e molte università. I neutrini diventano così i terzi messaggeri cosmici al servizio della nuova astronomia, insieme alle onde gravitazionali e alle particelle di luce (fotoni).

For the first time ever, scientists using @NASAFermi & @NSF’s @UW_IceCube found the source of a high-energy neutrino from outside our galaxy. Join us for a @reddit_AMA at 12:30 pm ET to ask questions about this discovery: https://t.co/fMkY151IQa pic.twitter.com/gF06XbA3tJ