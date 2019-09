PTinder, l'app per incontri per trovare l'anima gemella. Ma solo di sinistra

PTinder

Aqui não damos match e sim marx. Não procuramos pela metade da laranja porque isso é coisa do Queiroz. Aqui buscamos a metade da nossa estrela. Vamos promover encontros, festas e shows. Nos aguarde! 😂❤ pic.twitter.com/DbxFPGVEoJ — Elika Takimoto (@elikatakimoto) September 25, 2019

non è morta. I nostalgici potranno cercare l'anima gemella su, un'app dedicata agli incontri tra persone con un credo politico compatibile. L'idea di unrosso fiammeggianteappartiene a, docente e coordinatrice di fisica del Centro federale di educazione tecnologica di Rio de Janeiro, e a, avvocata brasiliana.«Qui non diamo match, bensì Marx. Qui cerchiamo la ‘metà della nostra stella’. Promuoveremo incontri, feste e spettacoli. Aspettaci!», ha scrittoIn un'intervista al quotidiano "O Estado de Minas" ha affermato che la piattaforma non servirà solo per cercare la nostra metà. «Aiuterà a incontrare persone di ogni genere, fare amicizia. Le persone sono molto aggressive al giorno d'oggi. Chiunque voglia incontrarsi in un bar e chattare potrà fare affidamento sulla piattaforma per trovare compagnia», ha detto Elika che poi ha aggiunto: «Non sarà solo per i simpatizzanti del Partito dei lavoratori (Pt). Tutta la sinistra potrà partecipare».L'idea di creare l'app è nata quando entrambe volevano aiutare un amico a trovare l'amore. Tra le caratteristiche del ragazzo, quella di essere di sinistra era ciò che attirava maggiormente le donne. Il progetto inizierà con unache condividerà storie, pubblicazioni e interviste con persone di sinistra in cerca di partner.Il giorno in cui l'idea è stata lanciata, PTinder è subito balzato al top delle tendenze mondiali di Twitter, raggiungendo ampie ripercussioni su entrambi i lati dello spettro politico.