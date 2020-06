Onde gravitazionali, Mark Zuckerberg emozionato: «Einstein fra i miei eroi, congratulazioni agli scienziati»

Anche Mark Zuckerberg è emozionato per la conferma dell'esistenza delle onde gravitazionali. «Gli scienziati hanno appena confermato di aver rilevato le onde gravitazionali. Questa è una delle più grandi scoperte della scienza moderna. Albert Einstein è uno dei miei eroi, quindi ho seguito questo annuncio da vicino. È stimolante pensare a tutte le vite e a tutto lo sforzo profuso, di generazione in generazione, per appurare questa grande intuizione sul nostro universo. L'annuncio di oggi dipende dal talento di brillanti scienziati e ingegneri di diverse nazioni, ma anche dai progressi in materia di calcolo su computer che solo di recente sono diventati possibili. Congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che questo accadesse. Hanno reso orgogliosi Einstein». Lo scrive Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook. © RIPRODUZIONE RISERVATA