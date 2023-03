Le novità di Xiaomi al Mobile World Congress di Barcellona e la partnership con Leica

BARCELLONA - Il giorno prima dell'inizio del World Mobile Congress, Xiaomi si è ritagliata un proprio evento esclusivo per presentare l'ultima sua linea di smartphone Xiaomi 13 e i nuovi prodotti AIoT tra cui il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro e gli auricolari wireless Xiaomi Buds 4 Pro.

La partnership con Leica

La grande notizia dell'evento riguarda la partnership strategica con Leica, il brand tedesco che ha inventato la fotografia moderna come la intendiamo oggi, per il comparto fotografica dei due principali modelli di smartphone Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Una partnership davvero importante che mira a offrire agli utenti una nuovissima esperienza fotografica su smartphone di livello professionale.

Tre sono le aree chiave su cui si basa il comparto foto dei due modelli Xiaomi: sistemi di ottica, fotografia computazionale e calibrazione estetica. Quindi hardware, software ma anche l'emozione delle immagini. Il sistema di fotocamere Leica offre per Xiaomi 13 uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x e dispone anche di un teleobiettivo da 75mm, mentre per Xiaomi 13 Pro il sistema copre lunghezze focali da 14mm a 75mm ed è composto da una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore IMX989 ultra-grande da 1 pollice e un teleobiettivo flottante da 75mm e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm.

Gli utenti possono selezionare due stili fotografici distinti - Leica Authentic Look (con la pura estetica Leica, con contrasti dinamici e massimo realismo) e Leica Vibrant Look (look Leica ma con un'estetica più vivida per lo stile Instagram) – ma sono presenti anche altre funzionalità accattivanti come i filtri Leica, la filigrana Leica (tra cui l'ottimo bianco e nero) e il classico suond design dell'otturatore Leica. Durante la presentazione è anche stato possibile ascoltare l'esperienza del mitico fotografo Steve McCurry alle prese con gli smartphone Xiaomi e con la sua grande capacità di realizzare i ritratti.

Oltra a questo, i due modelli Xiaomi 13 e 13 Pro hanno migliorato le capacità fotografiche computazionali con Xiaomi Imaging Engine: migliore velocità di acquisizione delle foto, migliore messa a fuoco automatica di soggetti in movimento con Xiaomi ProFocus, elevando ulteriormente l'esperienza fotografica complessiva.

Ma andiamo a vedere i singoli modelli.

Velocità e prestazioni con Snapdragon 8 Gen 2

La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, che stiamo trovando un po' in tutte i nuovi smartphone premium. In questo caso le prestazioni della GPU e dell'efficienza energetica sono migliorate rispettivamente del 42% e del 49% rispetto alla generazione precedente. Anche in termini di ottimizzazione, con servizio di fluidità e velocità in attività come la computational photography, la real-time AI e il gaming, prolungando al contempo la durata della batteria quotidiana.

Per quanto riguarda la batteria, Xiaomi 13 ha una batteria da 4.500mAh, con un'autonomia di più di 14 ore di utilizzo costante. Supporta anche la ricarica turbo via cavo da 67W e la ricarica turbo wireless da 50W. Invece, Xiaomi 13 Pro ha una batteria ancora più grande da 4.820mAh con HyperCharge da 120W, in grado di ricaricare al 100% in soli 19 minuti. Entrambi i mobelli sono anche molto resistenti con una certificazione IP68 contro polvere e acqua.

Design, display e prezzi

Xiaomi 13 e 13 Pro hanno un design minimalista dai bordi piatti e cornici squadrate e ultrasottili. Xiaomi 13 è disponibile nelle colorazioni Black, White e Flora Green con un display AMOLED FHD+ da 6,36". Mentre Xiaomi 13 Pro è in due colori, Ceramic White e Ceramic Black e ha un display AMOLED WQHD+ da 120Hz e uno schermo grande 6,73". I modelli sono già disponibili. Xiaomi 9 a a partire da 1099,90 euro mentre Xiaomi 9 Pro da 1399,90 euro.

Xiaomi 13 Lite

Nel corso dell'evento è stato presentato anche Xiaomi 13 Lite, un modello pensato per un'utenza giovane e appassionata nella creazione di selfie e stories. La caratteristica principale è data dalla doppia fotocamera frontale (32 MP e 8MP) e di funzioni software versatili come Dynamic Framing, che rileva in modo intelligente il numero di persone nell'inquadratura, regola automaticamente il campo visivo e ingrandisce o rimpicciolisce a seconda dei casi, riducendo al minimo la distorsione dei selfie; e poi Xiaomi Selfie Glow, per dare lucentezza al volto durante i selfie. Xiaomi 13 Lite è dotato della piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1, un display AMOLED a 120Hz e di funzionalità di ricarica rapida da 67W. Lite di nome e anche di fatto, considerato che pesa solo 171grammi.

Xiaomi 13 Lite è disponibile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, a partire da 499,90 euro.

Due nuovi prodotti per il mondo AioT

Infine nell'evento di Barcellona sono stati presentati Xiaomi Buds 4 Pro e Xiaomi Watch S1 Pro rispettivamente auricolari wireless e smartwatch.

In questo caso si tratta dell'evoluzione di modelli già sul mercato. Xiaomi Buds 4 Pro (249,99 euro) sono le prime auricolari Xiaomi con Hi Res audio, una funzione di cancellazione attiva del rumore con una profondità fino a 48dB2 e fino a 9 ore di ascolto ininterrotto con una singola carica e fino a 38 ore di utilizzo se associati alla custodia di ricarica dal bel design stile capsula spaziale.

Xiaomi Watch S1 Pro (299,99 euro) è uno smartwatch con un bel design elegante, ha funzionalità avanzate di sincronizzazione, tiene traccia di oltre 100 attività sportive e ha una una batteria che dura fino a 14 giorni si ricarica rapidamente e con una ricarica di 10 minuti si ottengono altri 2 giorni di utilizzo.

In definitiva un bell'arricchimento di gamma per Xiaomi anche per il mercato italiano.