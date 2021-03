WhatsApp e Instagram down, i due social non funzionano: migliaia le segnalazioni

WhatsApp e Instagram sono fuori uso. Gli utenti dell'app di messaggistica, così come quelli del popolare social, stanno segnalando il malfunzionamento. Le segnalazioni, come certificato dal sito specializzato DownDetector, sono cominciate intorno alle 18.15 e riguardano tutto il territorio italiano. Come di consueto in questi casi, le prime notizie arrivano da Twitter, dove gli hashtag #WhatsAppDown e #InstagramDown sono andati immediatamente in tendenza.

APPROFONDIMENTI SOCIAL WhatsApp, l'ultimo accesso dei contatti «non... SOCIALTILT WhatsApp, Instagram e Facebook down per 3 ore: domenica nera dei... TECNOLOGIA Whatsapp, nuovo aggiornamento: più sfondi (e adesivi) I DISAGI Twitter down per mezz'ora, impossibile scorrere la timeline per... LA TRUFFA Truffa Whatsapp: "Festa della Donna, Adidas regala scarpe"