WhatsApp, addio ai gruppi indesiderati: l'impostazione salva-notifiche

Quante volte ci capita di ritrovarci in gruppi WhatsApp che non vogliamo o di cui non ci interessa nulla? Tante, purtroppo, e a volte può essere una vera scocciatura. Magari all’inizio proviamo anche a capire di costa si tratti, poi diradiamo l’accesso alla chat infine ne silenziamo le notifiche. E l’ultimo passaggio, il più drastico, è quello di abbondonare il gruppo eliminando il problema alla radice. Per evitare di accendere il telefono e ritrovarsi nell’ennesimo gruppo WhatsApp indesiderato c’è un’impostazione utilissima. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

APPROFONDIMENTI COME FARE WhatsApp, il trucco per registrare una telefonata LO SAPEVATE? Su WhatsApp c’è un menù segreto, ecco come... LO SAPEVATE? Whatsapp, come scoprire se qualcuno vi ha bloccato? Non si tratta... NEWS Novità WhatsApp desktop: i vocali si ascoltano ovunque

WhatsApp, il trucco per registrare una telefonata