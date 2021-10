Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GARAMarco Tranzatto, 31enne di Latina, è uno dei vincitori del Darpa Subterranean Challange 2021, gara di robotica americana alla quale hanno partecipato i migliori ingegneri robotici presenti in tutto il mondo ed esperti di ricerca e soccorso. Al team di Tranzatto sono andati ben 2 milioni di dollari che verranno investiti in ricerca per le invenzioni in ambienti sotterranei. «Lo scopo della gara racconta Marco, da sempre affascinato...