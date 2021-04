Twitch, boom del gioco d'azzardo (anche tra i minorenni)

Il boom di Twitch (+97% durante la pandemia) non ha solo risvolti positivi. Perché mentre la piattaforma sta riuscendo nell'obiettivo di riuunire ragazzi di passioni diverse, c'è il tema del gioco d'azzardo che coinvolge anche tanti minorenni.

Videogame «Job simulator», con il trattore digitale la fatica è solo un gioco

APPROFONDIMENTI IL FENOMENO Fortnite, il campione ha solo 8 anni ed è già un divo CALCIO E-Serie A, al via la prima stagione del campionato Tim su Fifa e Pes IL CASO Da Tiktok a Youtube, giovani online anche 24 ore. E cresce il fronte...

Dodici milioni di canali, 6.3 miliardi di spettatori: con questi numeri - nell'ultimo report di StreamLabs e Stream Hatchet - Twitch sta dominando la scena del live streaming. La piattaforma è stata acquistata da Amazon nel 2014 e già da qualche settimana sta affrontando il problema del gioco d'azzardo, sempre più scelto dagli streamer e da chi li segue, specialmente nella categoria Virtual Casinò.

Fortnite, il campione ha solo 8 anni ed è già un divo

In Italia ora - secondo dati Sullygnome. com - sono 1278 i canali che hanno iniziato a trasmettere su questo tema nell'ultimo anno. E quindi via a blackjack e roulette anche davanti a ragazzi minorenni.