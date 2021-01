Trump, Twitter sospende permanentemente il suo account: «Rischio che inciti ulteriori violenze»

Donald Trump deve dire addio al suo account Twitter, perché per la piattaforma social c'è il rischio che il tycoon inciti ulteriori violenze. Twitter, dunque, sospende permanentemente l'account realDonaldTrump, quello del presidente americano. «Dopo aver rivisto i recenti tweet da realDonaldTrump, abbiamo deciso di sospendere permanentemente l'account per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza», si legge in una nota.

Twitter cala a Wall Street con sospensione Trump: -2,78%

Twitter in calo a Wall Street dopo la sospensione dell'account di Donald Trump. I titoli di Twitter perdono il 2,78% nelle contrattazioni after-hours.

