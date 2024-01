Tiscali down oggi, non si riesce ad accedere alle mail: perché non funziona (e i tempi per risolvere il problema)

Tiscali mail down già dalla tarda serata di giovedì 25 gennaio.

La sorpresa però per quasi tutti è stata alle 9 del mattino, l'orario di apertura di quasi tutti gli uffici: gli utenti non sono riusciti ad accedere alla propria casella di posta elettronica. Ma cosa è successo? Le pagine non si caricano, oppure viene mostrato l'avviso di account inesistente.

Tantissime le segnalazioni su DownDetector, il portale che raccoglie i disservizi di tutti i portali digitali. Per il momento non ci sono ancora comunicati ufficiali: non sono chiare quindi le cause che hanno portato all'interruzione. L'anno scorso un problema simile creò disagi enormi ai possessori della casella di posta elettronica di Libero e Virgilio. Anche in quel caso il problema durò dei giorni.

Le segnalazioni

«Non si riesce a accedere alle mail, mi dice errore», «Si riescono ad inviare le mail ed accedere alla webmail, ma in ricezione non arrivano mail da ieri sera ore 21.45» si legge nelle segnalazioni. Anche se guardando la curva di DownDetector e alcuni utenti, sembra che il problema sia in fase di risoluzione.