Tik Tok, in arrivo il tasto "non mi piace": dove sarà e come funzionerà

Novità su Tik tok, arriva il tasto « non mi piace» per manifestare la proprioa contrarietà nei confronti di un commento. L'obiettivo di questo "upgrade" è quello di limitare il più possibile discussioni e malumori sulla piattaforma, nascondendo il numero totale alla vista degli iscritti. «Abbiamo creato un nuovo modo per ascoltare il feedback direttamente dalla nostra community. Ciò ci consente di identificare meglio i commenti irrilevanti o inappropriati, per promuovere interazioni autentiche» afferma Tik Tok.

Tik Tok, il tasto "non mi piace": la novità

Della nuova opzione si era cominciato a discutere già lo scorso aprile, prima del lancio globale avvenuto nelle ultime ore. «Oltre a non essere pubblicamente visibile, il clic sul pulsante non invierà una notifica ai creatori di contenuti ma servirà principalmente ai moderatori per capire se un commento sta rispettando le linee guida dell'app, come nei casi di incitamento all'odio, spam e trolling. Il tasto "non mi piace" non sostituisce comunque le modalità standard per la segnalazione di post o commenti inopportuni, che ledono le regole di comportamento di TikTok», fa sapere l'azienda.

