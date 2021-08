Ambiente, arriva Weclean: la no-profit per ripulire e contrastare l'abbandono dei rifiuti

Si punta sempre più alla sostenibilità. Marketers, la community creata nel 2015 per dare vita ad una nuova generazione di imprese e imprenditori digitali, fonda Weclean, una nuova associazione di promozione sociale (aps) senza scopo di lucro nata dall'esigenza di ripulire e contrastare l'abbandono di rifiuti nelle zone di pregio paesaggistico e ambientale. Weclean promuove il territorio e le attività sostenibili che in esso si svolgono, migliorando la fruibilità dei siti e garantendone la salvaguardia, favorisce un cambio di cultura e di mentalità soprattutto tra i giovani, con il coinvolgimento diretto nelle azioni di recupero ambientale e sviluppa attività e tecnologie per il reimpiego e riutilizzo dei rifiuti recuperati. Concretamente, Weclean propone a enti pubblici, aziende private, operatori dei differenti settori del turismo, scuole e privati cittadini l'adozione virtuale di porzioni del territorio di particolare pregio, garantendone la conservazione, la pulizia e la riqualificazione nell'intero arco dell'anno.

Con WeClean si potrà adottare una porzione di terra, entrando così a far parte di una grande community che, in funzione del contributo fornito e delle attività di volontariato condivise, garantirà a tutti i suoi membri, tramite un'app dedicata, vantaggi, opportunità e privilegi concreti, da potere utilizzare e fruire nel territorio. «Noi di Marketers - racconta Dario Vignali, co-founder di Marketers -siamo da sempre attenti all' ambiente, e con questo nuovo progetto abbiamo voluto dimostrarlo concretamente. Io e Denise Dellagiacoma viviamo parte del nostro anno ad Alghero e purtroppo tocchiamo con mano quello che l'uomo sta facendo sulla natura. Questa sarà da ora in avanti la nostra mission, cercando di coinvolgere quante più aziende e persone possibile ad abbracciare la filosofia di Weclean». «Rispetto e salvaguardia del territorio - spiega - richiedono controllo costante dei siti e interventi puntuali di pulizia: da qui l'esigenza di creare una struttura dotata di risorse e mentalità imprenditoriale che sia in grado di proteggere e valorizzare la natura che ci circonda».