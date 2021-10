L'agenzia spaziale ha scelto Simonetta Cheli: ecco chi è l'italiana a capo dei Programmi di Osservazione della Terra

L'italiana Simonetta Cheli è stata nominata Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'Agenzia spaziale europea (Esa): dal primo gennaio 2022 guiderà il centro Esrin di Frascati, succedendo a Josef Aschbacher, diventato Direttore Generale dell'Esa a marzo 2021. La nomina è arrivata durante il 300esimo Consiglio dell'Esa in corso a Parigi.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Da Archimede ad Einstein, gli studi sull'energia solare.... FLORIDA Sonda Lucy, via al lancio: è diretta agli asteroidi più... TURISMO SPAZIALE Virgin Galactic resta a terra: voli turistici rinviati... ASTRONAUTI Samantha Cristoforetti: il premio negli Usa al Diario, il salotto da...

Nata a Siena nel 1963, Simonetta Cheli ha lavorato presso l'Esa per tre decenni ricoprendo vari ruoli all'interno della Direzione dei Programmi di Osservazione della Terra, tra cui: Capo dell'Ufficio Strategia, Programma e Coordinamento, Responsabile Ufficio Coordinamento e Responsabile dell'Ufficio Relazioni Pubbliche e Istituzionali. Ha studiato Diritto ed Economia all'Università di Yale prima di laurearsi in Scienze politiche con specializzazione in Diritto internazionale presso l'Università «Cesare Alfieri» di Firenze, in Italia. Cheli ha conseguito un diploma di studi avanzati (DEA, Diploma of Advanced Studies) presso il Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) di Parigi.

Mercurio, dalla sonda BepiColombo le prime stupefacenti foto ad alta tecnologia made in Italy. Guarda il viaggio di 9 miliardi di km. Video

Sono donne due dei tre nuovi direttori nominati dall'Agenzia spaziale europea: oltre a Simonetta Cheli a capo dei Programmi di osservazione della Terra, c'è anche la francese Geraldine Naja, che dal primo novembre sarà a capo del nuovo Direttorato per la Commercializzazione, l'Industria e il Procurement, istituito dall'Esa per aiutare le aziende europee ad avere successo nel settore spaziale sostenendo la loro ripresa economica all'insegna della tutela dell'ambiente e del digitale. La terza nomina al maschile riguarda invece lo spagnolo Francisco Javier Benedicto Ruiz, che il 16 febbraio 2022 entrerà in carica come Direttore di Navigazione.