Sesso, un BOT su Telegram che risponde alle domande dei ragazzi

Un BOT su Telegram che risponde alle domande dei ragazzi sulla sessualità, in maniea seria e priva di pregiudizi, si chiama EdSexBOT ed è l'idea di Giorgio Gaudio, presentata in occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione.

Cosa è EdSexBOT

Il progetto sfrutta la tecnologia del BOT per fornire risposte automatiche a domande sulla salute sessuale, la sessualità, le identità di genere, gli orientamenti, le relazioni, la fertilità e la riproduzione, il corpo umano e il suo sviluppo, in un’ottica inclusiva e intersezionale. Attualmente il BOT risponde a più di 250 quesiti ed è stato curato da un team di professionisti e professioniste in ostetricia, psicologia, endocrinologia, ginecologia, andrologia, sessuologia e legge . Il team è composto da persone esperte che hanno volontariamente scelto di dare il loro contributo, convinti che sia necessario liberarsi dalla credenza diffusa che il rispetto che ci è dovuto dipenda da come usiamo o mostriamo il nostro corpo. Si tratta di temi su cui ogni adolescente si interroga e a cui spesso riesce a trovare risposte, non sempre esaustive e adeguate, solo attraverso internet.

Uno spazio sicuro e anonimo

Si tratta di un luogo sicuro e del tutto anonimo dove trovare informazioni accurate e verificate. L’obiettivo è arrivare nelle scuole, collaborare con le nuove generazioni e con chi è responsabile della loro educazione. È fondamentale parlare ai giovani sul web, tramite i social media e grazie alle persone sensibili al tema. Per questo il progetto è promosso dal Movimento Etico Digitale, creato per sensibilizzare le persone, ma soprattutto i più giovani, a un uso consapevole del web.