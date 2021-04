Samantha Cristoforetti torna nello spazio nel 2022 a bordo della CrewDragon di SpaceX di Elon Musk

Samantha Cristoforetti non nasconde l'emozione: tornerà in orbita nel 2022. Sarà la seconda missione per la prima astronauta italiana. E questa volta raggiungerà la stazione spaziale internazionale da madre di una bimba di 4 anni nata dopo la missione "Futura" del 2014/2015, fra le rare bambine che possono giocare con la bambola che ha le sembianze della mamma: è la Barbie AstroSamantha, dedicata dalla Mattel all'italiana fonte di ispirazione per tanti ragazze e ragazzi.

Sarà una missione dell'Esa con un forte contributo dell'Agenzia spaziale italiana come spiegherà il 3 marzo, in una conferenza stampa, il presidente Giorgio Saccoccia. Samantha Cristoforetti, 44 anni, volerà in orbita tra il febbraio e il giugno del 2022, diventando anche la prima europea a volare sull'ISS con la navicella CrewDragon di SpaceX di Elon Musk e non con la Soyuz russa.

Paolo Ricci Bitti

Cristoforetti appartiene al corpo astronauti dell'Agenzia spaziale europea dal 2009. Nella sua prima missione "Futura" del 2014-15 ha trascorso 200 giorni in orbita, svolgendo ricerca scientifica e attività operativa sulla Stazione Spaziale Internazionale in veste di ingegnere di volo per la spedizione 42/43. Una volta tornata sulla Terra, ha lavorato presso il Centro Astronauti Europeo dell'ESA (EAC) a Colonia, Germania, dove ha guidato il team "Spaceship EAC", formato da studenti e studentesse e giovani professionisti e professioniste al lavoro sulle sfide tecnologiche delle future missioni lunari. È stata poi rappresentante degli astronauti nel progetto Gateway per realizzare una stazione spaziale nell'orbita lunare e nel 2019 è stata comandante di NEEMO23 (NASÀs 23rd Extreme Environment Mission Operations), una missione di dieci giorni nell'unica stazione di ricerca sottomarina al mondo, la Aquarius.

«La Stazione Spaziale Internazionale - ha dichiarato Cristoforetti - è l'avamposto dell'umanità nello spazio. Si tratta di una meraviglia ingegneristica, un luogo di cooperazione internazionale pacifica e fruttuosa, un laboratorio interdisciplinare dedicato alla scienza in ambiente di microgravità. È il nostro primo passo verso una presenza umana continua nello spazio. Nel prepararci al prossimo passo di questo decennio, che prevede un'infrastruttura umana permanente nell'orbita lunare, sono emozionata e onorata di tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale, la mia casa lontano da casa». In molti si chiedono già quale sarà la sua terza missione, forse nell'orbita della luna o forse sulla sua superfice. Non resterà che attendere per scoprire quali saranno le prossime avventure di Samantha Cristoforetti e, con lei, dell'Italia nello Spazio.