Rover made in Italy su Marte: la video-simulazione dell'atterraggio. Arrivato alle fasi finali dei test sulla Terra, il robot made in Italy che cercherà tracce di vita su Marte è quasi pronto per partire. Si chiama Rosalind Franklin (come la scienziata britannica che scoprì la struttura del Dna) ed è un rover a forma di ragno che sarà il fulcro della prossima missione ExoMars 2022. Quest'ultimo è un programma dell’Agenzia Spaziale Europea per il 2022 e il 2023 in cooperazione con l’Agenzia spaziale russa Roscosmos e con il contributo della Nasa. Un progetto corposo, arrivato dopo la scoperta della presenza di acqua in passato sul Pianeta rosso, per cui è stato investito oltre 1 miliardo di euro. Di questi ben il 40% proviene dall'Italia, che ha la premiership industriale e fornisce il contributo tecnologico e di know-how più importante in Europa.

APPROFONDIMENTI TECNOLOGIA Esplorazione Marte, le immagini dei test della missione a guidata... IL PROGRAMMA ARTEMIS Luna, una giornata con Christina al Moon Village del programma... LA SCOPERTA Marte, trovate le prove dell'esistenza dell'acqua sul Pianeta... IL PROGETTO «Vivere per un anno come su Marte», la Nasa a caccia di...