Rolls Royce prende il volo elettrico "Spirit of Innovation" verso il tentativo di record mondiale di velocità

Alle 15:56 di ieri pomeriggio la Rolls-Royce ha annunciato il successo del primo volo del suo aereo totalmente elettrico «Spirit of Innovation». L'aereo ha preso il volo, spinto dal suo potente propulsore elettrico da 400kW con il pacco batterie più denso di energia mai assemblato per un aereo. Un passo importante verso il tentativo di record mondiale di velocità dell'aereo, nonché un altro passo nel viaggio dell'industria aeronautica verso la decarbonizzazione.

«Il primo volo dello 'Spirit of Innovation' - ha detto Warren East, ceo di Rolls-Royce - è un grande risultato per il team Accel e Rolls-Royce. Siamo focalizzati sulla realizzazione di innovazioni tecnologiche di cui la società ha bisogno per decarbonizzare il trasporto aereo, terrestre e marittimo e per cogliere l'opportunità economica della transizione verso lo zero netto. Non si tratta solo di stabilire un record mondiale: la batteria avanzata e la tecnologia di propulsione sviluppata per questo programma ha applicazioni interessanti per il mercato della mobilità aerea urbana e può contribuire a rendere il 'jet zero' una realtà».

«Il primo volo del rivoluzionario aereo Spirit of Innovation di Rolls-Royce - commenta Kwasi Kwarteng, ministro per le Imprese e l'Economia nel governo britannico - segna un grande passo avanti nella transizione globale verso forme di volo più pulite. Questo risultato, e i record che speriamo seguiranno, dimostra che il Regno Unito rimane all'avanguardia nell'innovazione aerospaziale».

L'aereo è decollato dal sito di Boscombe Down del Ministero della Difesa britannico, che è gestito da QinetiQ, e ha volato per 15 minuti. Il sito, a pochi km da Stonehenge, ha una lunga tradizione di voli sperimentali. Il primo volo segna l'inizio di un'intensa fase di test in volo, durante la quale sarà possibile raccogliere preziosi dati sulle prestazioni del sistema di alimentazione elettrica e di propulsione dell'aereo. Il programma Accel - Accelerating the Electrification of Flight - coinvolge partner del calibro di Yasa, produttore di motori elettrici e controller, e la start-up Electroflight. Metà del finanziamento del progetto è fornito dall'Aerospace Technology Institute, in collaborazione con il Department for Business, Energy & Industrial Strategy e Innovate UK. In vista del COP26, il programma Accel è un'ulteriore conferma della posizione del Regno Unito in prima linea nella rivoluzione degli aerei a zero emissioni. «Il primo volo dello Spirit of Innovation - ha detto Gary Elliott, ceo dell'Aerospace Technology Institute - dimostra come la tecnologia innovativa possa fornire soluzioni ad alcune delle più grandi sfide del mondo.

L'Ati sta finanziando progetti come Accel per aiutare il Regno Unito a sviluppare nuove capacità e garantire una posizione vantaggiosa nelle tecnologie che decarbonizzeranno l'aviazione». Rolls-Royce offre ai suoi clienti un sistema completo di propulsione elettrica per le loro piattaforme, sia che si tratti di un eVTOL (aereo a decollo e atterraggio verticale), che di un aereo commuter. Le caratteristiche che gli 'aerotaxi' richiedono dalle batterie sono molto simili a quelle che si stanno sviluppando per consentire allo 'Spirit of Innovation' di raggiungere velocità 480+ km/h, l'obiettivo del tentativo di record mondiale di questo velivolo. Rolls-Royce e il costruttore aeronautico italiano Tecnam stanno attualmente lavorando con Widerøe - la più grande compagnia aerea regionale in Scandinavia - per consegnare un aereo passeggeri completamente elettrico per il mercato breve raggio, di cui è prevista l'entrata in servizio di linea nel 2026.