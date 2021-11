Robot viventi (con cellule di rana) capaci di riprodursi: ecco i primi esemplari di Xenobot, sono simili a Pac-Man

Si chiamano Xenobot sono simili a Pac-Man: sono robot viventi (con cellule di rana) e sono in grado di riprodursi. I primi robot viventi sono stati chiamati Xenobot perché realizzati con cellule della rana Xenopus aggregate in sfere di pochi millimetri programmate dall'intelligenza artificiale: sono simili a Pac-Man, sono in grado di muoversi nello spazio e auto-replicarsi assemblando le cellule che incontrano lungo il percorso fino a formare nuovi organismi. Il risultato è pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas) da un gruppo statunitense che comprende la Tuft University, Harvard e l'Università del Vermont.

Organismi multicellulari artificiali

Per realizzare questi organismi multicellulari artificiali (cioè programmati per svolgere funzioni diverse da quelle naturali), i ricercatori hanno prelevato delle cellule dalla pelle di larve di rana Xenopus laevis e le hanno incubate fino a ottenere piccoli organismi pluricellulari ricoperti di ciglia e capaci di muoversi. Successivamente, questi organismi sono stato posti su una piastra insieme ad altre singole cellule di Xenopus sparse qua e là.

Grazie alle loro ciglia, i piccoli Pac-Man hanno iniziato a muoversi compattando le cellule che incontravano via via lungo il percorso: una volta adese le une alle altre, queste cellule hanno dato vita ad altri organismi dotati di movimento in appena cinque giorni. Usando l'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno progettato altre schiere di Pac-Man autoreplicanti in diverse configurazioni: stando alle simulazioni al computer, la loro auto-organizzazione potrebbe essere sfruttata per eseguire compiti utili, come ad esempio aderire a fili o chiudere circuiti.