Il mondo di domani per migliorare la qualità della vita di oggi. Al via a Pisa la quarta edizione del Festival della Robotica, in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2024, con decine di eventi organizzati nelle varie location cittadine per portare in pubblico i sistemi robotici più innovativi. 'In sintonIA con il futuro' è il claim di quest'anno che punta sull'intelligenza artificiale e sui sistemi robotici.

Il programma del festival

Saranno tutti eventi a ingresso libero ad animare la tre giorni della 'Robo Town' pisana. Il Festival della Robotica si svolgerà nelle sedi di: Stazione Leopolda, Arsenali Repubblicani, Cinema Arsenale, Cinema Lumière, Canale dei Navicelli, Palazzo Blu, Logge di Banchi, piazza XX Settembre.

Il primo appuntamento sarà alla Stazione Leopolda venerdì 24 maggio alle ore 16:30 alla presenza degli organizzatori e delle autorità. Attesi il sindaco Michele Conti, l’assessore del Comune di Pisa Frida Scarpa, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo, il docente di Filosofia Morale dell’Università di Pisa Adriano Fabris, il direttore del MIT Senseable City Lab a Boston Carlo Ratti, il direttore internazionale della Robotica di Amazon, Stefano La Rovere, il direttore scientifico e vice presidente di Uniphore Roberto Pieraccini.

Il primo evento ufficiale sarà un dibattito pubblico sulle implicazioni sociali ed etiche della robotica e dell’intelligenza artificiale, moderato dal giornalista Tommaso Strambi, con ospiti Adriano Fabris, ordinario di filosofia morale all’università di Pisa, Emanuela Girardi, fondatrice e presidente di Pop AI, Roberto Pieraccini, vice presidente di Uniphore, Stefano La Rovere, direttore internazionale Robotica di Amazon, Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab e Sonia Paone, professoressa associata di sociologia dell’Ambiente e del Territorio all’Università di Pisa e direttrice del corso di laurea Scienze per la Pace, Università di Pisa e Eleonora Russo ricercatrice della Scuola Superiore Sant’Anna (Stazione Leopolda ore 17.00).

Poi, nella serata di venerdì in Logge di Banchi e in piazza XX Settembre a partire dalle ore 21.00, una esibizione di tecnologie robotiche indossabili per la vita di tutti i giorni e per lo sport.

Incontro con l'esperto

Atteso nel pomeriggio di sabato 25 maggio Oussama Khatib, siriano, docente della Stanford University, considerato uno dei massimi esperti al mondo nel campo della robotica. Appuntamento al Cinema Arsenale di Pisa, per un dibattito dopo la proiezione del docu-film “OceanOneK”, insieme ad Antonio Bicchi, docente dell’Università di Pisa, e a Paolo Dario, professore emerito della Scuola Superiore Sant’Anna (ore 18:00).

Sempre sabato previsto un dibattito su Il contributo della robotica alla competitività italiana e il ruolo di Pisa, con i saluti istituzionali di Andrea Madonna, presidente Unione Industriali Pisana e Michele Conti, sindaco di Pisa. Introduce Giuseppe Turchetti, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, modera Tommaso Strambi, giornalista del QN- La Nazione (ore 10:30, Palazzo Blu).

Inoltre, durante la tre giorni, sarà aperto agli Arsenali Repubblicani, il Training Village con simulatori di robot.