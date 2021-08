Oppo, ecco le novità: la presentazione all'evento dedicato alla fotografia Oppo FutureImaging Technology 2021

Il cellulare Oppo puta sulla fotocamera. Oppo ha svelato in occasione dell'evento dedicato alla fotografia "Oppo Future Imaging Technology 2021", numerose innovazioni nel settore dell'imaging su smartphone, fortemente incentrate su aggiornamenti dei sensori, moduli e algoritmi. L'azienda si è concentrata sullo sviluppo e l'ottimizzazione delle più importanti tecnologie di imaging attualmente esistenti per consentire a tutti gli utenti di «catturare i colori del mondo nella loro bellezza con facilità». Tra queste innovazioni ci sono il sensore Rgbw di nuova generazione di Oppo, lo zoom ottico continuo 85-200mm, la tecnologia Oppo Five-axis Ois e la fotocamera sotto lo schermo di nuova generazione di Oppo, con una serie di algoritmi AI proprietari. Grazie a queste tecnologie, l'azienda «eleva ulteriormente gli standard nel settore dell'imaging su smartphone, migliorando diverse funzionalità, come la sensibilità alla luce, la potenza dello zoom, la stabilizzazione e molto altro ancora».

OPPO presenteert verschillende innovatieve beeldvormingstechnologieën: OPPO presenteerde tijdens haar 2021 OPPO Future Imaging Technology Launch evenement een reeks innovaties op het gebied van beeldvormingstechnologie voor smartphones. OPPO richt zich… https://t.co/OT6loauYbv pic.twitter.com/fkxc7JDRc7 — DIGIFOTO Pro (@DFPro) August 19, 2021

È quanto si legge in una nota diffusa dall'azienda cinese al termine dell'evento. Il nuovo sensore Rgbw migliora significativamente la sensibilità alla luce introducendo ulteriori sub-pixel bianchi (W), la rivoluzionaria tecnologia Dti e l'algoritmo di pixel 4-in-1 sviluppato da Oppo. Come risultato, questo nuovo sensore permette di catturare il 60% di luce in più rispetto ai sensori precedenti e ottenere una riduzione del rumore del 35% , per offrire immagini più chiare e luminose, anche in condizioni di scarsa luminosità. L'algoritmo proprietario dei pixel 4-in-1 aiuta a migliorare sensibilmente le prestazioni riguardanti il colore, prevenendo problemi come l'imprecisione e i modelli moiré. Inoltre, la tecnologia leader nel settore di isolamento dei pixel Dti e l'elaborazione DeepSi prevengono efficacemente la diafonia sub-pixel, migliorando la qualità complessiva dell'immagine. Il nuovo sensore sarà commercializzato nei device Oppo a partire del quarto trimestre 2021.