Nuovo digitale terrestre 2024, in arrivo il nuovo standard di trasmissione DVB T2. «Milioni di tv a rischio switch off». Ecco cosa cambia

L'Italia si prepara ad affrontare un importante cambiamento nel panorama televisivo con l'introduzione del nuovo standard di trasmissione “Mux” in DVB-T2, prevista per il 28 agosto. Ma il Codacons lancia l'allarme, sottolineando come questa innovazione comporterà una nuova spesa per molte famiglie italiane, dal momento che numerosi televisori attualmente in uso non saranno compatibili con il nuovo segnale. La Rai avvierà i test per il nuovo standard già il 27 e 28 maggio, con l'obiettivo di accendere il primo multiplex (Mux) in DVB-T2 dal 28 agosto. Questo passaggio tecnologico mira a migliorare la ricezione dei canali e la qualità dell'immagine, adeguandosi agli standard dei televisori moderni. Inoltre, permetterà di liberare le frequenze a 700 MHz del DVB-T1 a favore del 5G, segnando un nuovo switch-off che potrebbe gravare economicamente sulle famiglie italiane.

DVB-T2: cos'è e perché è importante

Il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – 2nd Generation Terrestrial) rappresenta un'evoluzione significativa rispetto al precedente standard DVB-T del digitale terrestre.

Questo nuovo sistema offre una maggiore efficienza nella trasmissione del segnale, consentendo una qualità dell'immagine superiore e una migliore gestione delle frequenze. La transizione al DVB-T2 permetterà anche la trasmissione in modalità HDR e l'implementazione dei canali in 4K, migliorando l'esperienza visiva degli spettatori.

L'impatto sulle famiglie italiane

Secondo il Codacons, milioni di televisori presenti nelle case italiane potrebbero non essere compatibili con il nuovo standard. I dispositivi acquistati prima del 2017, infatti, non integrano un sintonizzatore compatibile con DVB-T2 e il codec HEVC h.265, necessario per ricevere il nuovo segnale. Le famiglie dovranno quindi verificare la compatibilità dei propri apparecchi e, in molti casi, considerare l'acquisto di nuovi televisori o decoder. Per testare la compatibilità del proprio dispositivo, è possibile sintonizzarsi sui canali 200 (Test Hevc Main10) o 558 (Rai Sport HD). Se questi canali risultano visibili, il televisore è pronto per il DVB-T2; in caso contrario, sarà necessario un aggiornamento tecnologico attraverso l'acquisto di un nuov tv oppure di un decoder.

La transizione

Il passaggio al DVB-T2 avverrà in modo graduale, iniziando con un periodo di simulcast in cui i principali canali Rai saranno trasmessi sia in DVB-T che in DVB-T2. Questo periodo di transizione permetterà di testare il nuovo sistema e risolvere eventuali problemi di interferenza, soprattutto nelle regioni del Triveneto, Emilia-Romagna e Piemonte, prima di completare definitivamente il passaggio.