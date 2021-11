Netflix aumenta i prezzi a Natale 2021: la comunicazione ufficiale

A Natale si è davvero tutti più buoni? Netflix pare di no, dal momento che la piattaforma ha annunciato rincari sugli abbonamenti. In previsione delle feste di fine anno, il servizio streaming ha inviato agli utenti una comunicazione ufficiale. Dal prossimo rinnovo, la bolletta di Netflix sarà più salata a seconda del tipo di abbonamento sottoscritto con diversi rincari. Fino ad ora, Netflix ha proposto tre tipologie di abbonamenti differenziati per numero di schermi che possono accedere al servizio in contemporanea. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com