Cosa sarà esattamente il “metaverso” che Mark Zuckerberg prepara per tutti noi? Una specie di Second Life 2.0? Oppure qualcosa di più, qualcosa che potrebbe tendere a sostituire il mondo reale? Potremo viaggiare in ambienti virtuali come in “Avatar” di James Cameron e vivere le medesime avventure? E sarà veramente come vivere un’esperienza reale?

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati