Perseverance giovedì sera in picchiata su Marte con una terribile certezza: solo 8 volte su 21 tentativi la navicella non si è schiantata in mille pezzi sulle rocce rosse. E' che fiondarsi su Marte sul filo dei 20mila chilometri orari è parecchio difficile anche per via di quell'atmosfera tre volte meno densa di quella terrestre. Un vantaggio per le future - discretamente future - astronavi che decolleranno dal pianeta rosso, un grave handicap per chi tenta di arrivare al suolo carico di delicate e delicatissime strumentazioni che dovranno provare a rispondere alla domanda di sempre: c'è vita su Marte? O, almeno, c'è stata?

E' la 45a volta che l'uomo tenta di raggiungere almeno l'orbita di Marte a partire dal gracile Marsnik 1 russo nel 1960 ma è solo nel 1965 che l'americana Mariner 4 riuscì mandare foto (21 in tutto) tanto affascinanti quanto da interpretare nella scala dei grigi . E per entusiasmarsi alle imprese dei rover in marcia fra i crateri bisogna attendere il 1996 con il piccolo Pathfinder che non sapeva del suo futuro nel cinema con il difficile ruolo di salvare la vita al sopravvissuto Matt Damon nel film del 2015.

I suoi successori sono diventati vere e proprio star: Sojourner, Spirit, Opportunity e infine il più celebre di tutti, Curiosity, dal 2012 ancora in piena attività e in grado di mandare immagini meravigliose degli scenari marziani.

Ora però Perseverance (sempre della Nasa, una tonnellata di peso e persino il mini-elicottero Ingenuity in dotazione) è pronto a sorpassare tutti, ammesso di superare indenne i 7 minuti di terrore che toccano a tutte le navicelle che tentano l'ammartaggio e ai tecnici e scienziati che si appellano ciascuno al suo Dio per evitare lo schianto. Un'ansia immersa nell'ansia perché c'è anche da considerare che le comunicazioni fra la Terra e Marte richiedono almeno 12 minuti per superare gli almeno 56 milioni di chilometri che ci dividono. Perseverance, della missione Mars 2020, potrebbe essere insomma già un ammasso di rottami molto prima di quando lo verremo a sapere. La difficoltà nelle comunicazioni richiede poi la perfezione al limite dell'assoluto nel programmare le varie fasi della discesa che avviene in automatico senza alcuna possibilità di fare correzioni. Noi europei, noi italiani, ne sappiamo qualcosa quando restammo ammutoliti nel 2016 al tonfo senza speranza del lander Schiaparelli della missione Exomars dell'Agenzia spaziale europea e con ruolo di primo piano appunto dell'Italia.

I 7 minuti di terrore

Perseverance, in viaggio dal 30 luglio scorso, ha lasciato l'orbita marziana e si avvicina a 3.500 chilometri dal cratere Jazero, scelto per l'ammartaggio, alla velocità di 17mila chilometri orari. Prima di iniziare la discesa la sonda si è liberata dei pannelli salari e di altre parti della navicella che non servono più. Secondo la tabella della Nasa ecco la “scaletta” della discesa che anche Il Messaggero seguirà in diretta live giovedì sera, 18 febbraio, dalle 20 (ammartaggio previsto alle 21.55).

10 secondi. La velocità sfiora i 20mila kmh, la sonda è protetta dello scudo termico orientato verso il cratere che dista 600 km.

1 minuto e 5 secondi. L'angolo di ingresso è regolato da piccoli retromotori a getto.

2 minuti e 30 secondi. Anche se rarefatta, l'atmosfera si fa sentire e la sonda rallenta fino a 4mila kmh. Un bolide fiammeggiante avvolto dal plasma visto che la temperatura raggiuge i 1.500 gradi centigradi, come un altoforno.

4 minuti e 15 secondi. A quota 12 chilometri e alla velocità di 1500 kmh (poco più di quella del suono) il computer di bordo calcola quando aprire l'enorme paracadute (appunto supersonico).

4 minuti e 35 secondi. A 10 km di quota si sgancia lo scudo termico. Il rover comincia a “vedere” e “sentire” con telecamere e sensori.

5 minuti e 35 secondi. Le immagine acquisite dalle telecamere del rover vengono messe a confronto dal computer con quelle caricare nella memoria (potete vederle anche voi con googlemap di Marte). Perseverance capisce esattamente dove si trova.

6 minuti. Grazie al paracadute la velocità è scesa a 300 kmh e a 2 dalla superficie il rover si stacca dalla capsula esterna della navicella. Ecco la grande novità di questo ammartaggio.

Il rover è appeso a un'impalcatura circolare dotata di 8 retromotori a getto rivolti verso il terreno. Magari trovarsi nei pareggi per vedere quella maestosa manovra. Il rover, con continui aggiustamenti dell'assetto regolati da giroscopi di ultima generazione, galleggia nell'atmosfera quasi in hovering come un elicottero.

6 minuti e 48 secondi. Ad appena 20 metri da suolo il traliccio si blocca proprio a mezz'aria e cala, attraverso cavi metallici, il rover.

7 minuti. I sensori di Perseverance avvisano il traliccio che è tutto a posto. I cavi vengono sganciati e l'angelo custode del rovers scarroccia nel cielo per schiantarsi il più lontano possibile.

I 7 minuti di terrore sono finiti. Perseverance chiama casa, a Houston, alla Nasa: “Tutto ok, il viaggio è andato bene, sì, anche Ingenuity sta bene, il tempo è così così, ci sentiamo presto”.

Dodici minuti dopo questa chiamata potremo tornare a respirare e pensare anche alla seconda parte della missione che nel giro di una decina d'anni, con l'aiuto anche di Leonardo, tenterà di riportare sulla Terra i campioni di suolo nel frattempo raccolti con un trapano dal rover Perseverance.

Paolo Ricci Bitti

