Marte, Ingenuity mini-elicottero oggi pronto allo storico decollo: diretta live Nasa dalle 9.30

Ingenuity è finalmente apparso sul tabellone "Arrivi" a "Partenze" di Marte: è lui la vera piccola grande star della missione del rover Perseverance che nei giorni scorsi ha scodellato il minielicottero-drone sulle sabbie rosse per avviare i processo di riattivazione di tutti i circuiti. L'appuntamento è per le 9.30 di oggi con la Nasa che ha organizzato una diretta live streaming. E questa volta il "go" è ufficiale: difficile immaginare la forte attesa legata a velivolo, inversamente proporzionale alle sue piccole dimensioni che racchiudono tuttavia un'enorme quantità di tecnologia. Del resto il primo oggetto (umano, di altre provenienze non sappiamo) in grado di muoversi su Marte è stato il rover a sei ruotine Sojourner nel 1996 che ha dato enorne gloria alla Nasa finendo anche per primeggiare nel film The Martian con Matt Damon nel 2015. Eppure era lungo solo 65 centimetri, largo 48 alto 30 (due scatole da scarpe insomma, un automobilina da bambini). Pesava appena 10,6 chilogrammi e correva su Marte alla strabiliante velocità di 36 metri l'ora. Il suo discendente Perseverance, ammartato in febbraio, è invece grande e pesante (una tonnellata) come un'auto. Date queste premesse Ingenuity potrebbe vincere un Oscar quando finirà - e ci finirà - in un film.

APPROFONDIMENTI VIDEO Marte, Ingenuity prova i rotori in vista del primo volo sul pianeta... LA PRIMA VOLTA Marte, Ingenuity mini-elicottero pronto allo storico decollo:... LA MISSIONE Marte, gli eredi dei fratelli Wright: «Orgogliosi di Ingenuity,... TECNOLOGIA Selfie su Marte: Perseverance e Ingenuity, lo scatto prima della... LA MISSIONE Perseverance, nuovi audio: ecco il rumore che si sente guidando su...

Il volo durerà 40 secondi durante i quali "sua" Ingegnosità si librerà a 3 metri di quota e a non più di 100 metri di distanza dal rover-madre. La prima data annunciata per il test in realtà era stata quella del 12 aprile, poi la Nasa ha comunicato che per precauzione, visto i risultato di un test di accensione del motore elettrico, il primo decollo era stato rinviato.

Intendiamoci, per "diretta" dobbiamo attenderci il collegamento con la sala di controllo del Jet propulsion laboratory a Pasadena in California. Il volo è previsto per le 9.30, ma in realtà solo dalle 12.15 (sempre ora italiana) i tecnici di Ingenuity saranno riusciti a processare abbastanza dati per fare un bilancio dello storico esperimento. Si può sperare di avere qualche foto appunto verso l'ora di pranzo, sennò in serata, alle 20, nuovo briefing. A quell'ora le immagini sono garantite: non video veri e propri comunque, ma sequenze di immagini. Non si può pretendere più di tanto, ma se tutto andrà bene si potrà già sognare di elicotteri che trasportano i futuri pionieri e non sono telecamere nel cielo ventoso e polveroso di Marte. Strano che l'imperatore del Pianeta rosso, Elon Musk, che si è appena autoincoronato tale, non abbia ancora annunciato qualcosa in proposito.

Perchè si tratta di un evento storico?

Perché finora nessun altro mezzo (terrestre, di altre provenienze francamente non sappiamo) più pesante dell'aria ha volato decollando su un altro pianeta o un satellite (la Luna). "Volato" nel senso di sfruttare la portanza dell'aria come fanno appunto i velivoli sulla Terra, con o senza motore. I voli dei Lem delle missioni Apollo, ad esempio, vanno catalogati fra quelli dei missili. Inoltre per Ingenuity va specificato che si tratta di un mezzo più pesante dell'aria, per quanto assai rarefatta, perché altrimenti già nel giugno del 1985 le sonde russe Vega 1 e Vega 2 fecero decollare dal suolo di Venere palloni-sonda a elio che raggiunsero i 50 chilometri di quota.

Ingenuity (Ingegnosità) è la grande novità della missione di Perseverance, la star dei rover marziani in azione ormai da due mesi. Il mini-elicottero ha due bipale controrotanti in fibra di carbonio di un metro di diametro e pesa appena 2 chili (che su Marte valgono poco più di 7 etti perché la forza di gravita è solo un terzo di quella terrestre). Funziona a energia solare e in automatico, perché sarebbe complicato pilotare da remoto un velivolo (e non un lento rover che si muove a passo di formica) se gli ordini impiegano 18 minuti ad andare e 18 a tornare.

Le immagini, anche in streaming grazie alla Nasa, arriveranno sulla Terra alle 10.15 dello stesso giorni. Tanto rumore per uno svolazzo così? No, un piccolo volo per Ingegnosità, ma un grande balzo per la tecnologia aerospaziale che punta a schierare un altro mezzo di esplorazione: le sue pale girano a tremila giri al minuto, velocità strabiliante, 10 volte di più di quelle di un elicottero sulla Terra per compensare lo scarso sostegno ricavabile dall’assai rarefatta atmosfera marziana. E quei 3 metri di quota equivalgono a 34mila metri se comparati alla Terra, altezza irraggiungibile per un elicottero terrestre: Il datato, ma tenace record di un elicottero Lama francese indica 12.442 metri. Immaginabili gli scenari che si aprono, su Marte e sulla Terra, in caso di successo del piccolo elicottero che aiuterà Perseverance a perlustrare zone inaccessibili o troppo lontane per il rover.

Del resto l’altro ieri Orville Wright, fratello di Wilbur, il 17 dicembre 1903 sulla spiaggia di Kitty Hawk nella Carolina del Nord, volò con il Flyer di legno e tela per 12 secondi a 3 metri di quota percorrendo meno di 50 metri: anche l’impresa di Gagarin e l’exploit di Ingenuity (che a bordo avrà un frammento del Flyer) sono cominciati quel giorno con quel voletto.

Paolo Ricci Bitti

The #MarsHelicopter is officially “go” for flight! Can’t wait to watch tomorrow’s historic test. Cameras ready. https://t.co/KoTdO0iSoQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 18, 2021

🎶Wiggle, wiggle, wiggle 🎶 With just a little bit of swing, the #MarsHelicopter has moved its blades & spun to 50 rpm in preparation for first flight! Takeoff is slated for April 11, with confirmation expected overnight into April 12 for us Earthlings. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/EpDZymjP13 — NASA JPL (@NASAJPL) April 9, 2021

Come vola l' elicottero Ingenuity e perché è così difficile farlo su Marte

A Ingenuity viene chiesto di arrivare con telecamere e sensori dove il potente rover-madre, dotato di un motore al plutonio 238, non può spingersi.

Selfie su Marte: Perseverance e Ingenuity, lo scatto prima della storia

Il campo di volo di Ingenuity

La zona della Bosnia da cui sono tratti i nomi delle località marziane

Marte, il rover studia una misteriosa roccia blu. E l'elicottero Ingenuity si prepara a volare (con un messaggio segreto)