Italian Tech, Elon Musk e più di 70 speaker. Tra i nomi il ministro Colao, l'astronauta Nespsli, Chiellini

Continua il conto alla rovescia per Italian Tech. La più grande conferenza italiana sulla tecnologia che si terrà il 23 e 24 settembre alle Ogr di Torino. Insieme al super ospite Elon Musk in dialogo con John Elkann, al ministro per l'Innovazione Vittorio Colao, al creator Khaby Lame e a tanti altri nomi importanti, da oggi sarà possibile scoprire l'Agenda dell'evento sui canali Instagram e LinkedIn di Italian Tech. Due giorni speciali dedicati all'innovazione e al futuro con startupper di successo, fondi di Venture Capital e professionisti della scena tech internazionale.

Tra gli speaker le atlete e medaglie ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 Ambra Sabatini, Martina Caironi, Monica Graziana Contraffatto, l'imprenditore e founder di Yoox Federico Marchetti, l'astronauta dell'Esa Paolo Nespoli, Morena Bernardini di ArianeGroup, Diego Piacentini, presidente di Exor Seeds, il giocatore della Juventus e campione europeo Giorgio Chiellini, Victoria Van Lennep Co-founder di Lendable, il più recente unicorno fintech Uk, e Ersilia Vaudo Scarpetta, Chief Diversity Officer dell'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea. Nel corso dei due giorni dell'evento, Itw ospiterà inoltre nel cortile interno delle Ogr la Tech Expo, un'esclusiva esposizione outdoor di applicazioni e soluzioni tecnologiche. A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, la conferenza sarà accessibile esclusivamente su invito e sarà riservata principalmente a un'audience di professionisti del settore. Tutti i contenuti dell'Italian Tech Week saranno trasmessi in diretta streaming sui siti di La Repubblica, La Stampa e Live Now.