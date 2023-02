Vende Iphone di prima generazione a 63mila euro: ecco come fare (se ne avete uno in casa)

Un iPhone originale è stato venduto per 63.000 dollari. Com'è possibile? «C'è una fregatura», direte voi. Karen Green ha ricevuto un iPhone nel 2007, ma ha fatto qualcosa che la maggior parte delle persone non fa: non l'ha mai aperto. Domenica il suo iPhone di prima generazione è stato venduto all'asta per 63.356,40 dollari (59.591,13 euro, ndr.).

Cosa è successo

Il prezzo ha superato le aspettative di 50.000 dollari. È anche più di 100 volte il costo originale di 599 dollari del telefono da 8 GB. Ma non aspettatevi tanto per il vostro vecchio iPhone, a meno che non sia ancora nella confezione originale con la pellicola protettiva. «Scoprire un modello originale del 2007, ancora nuovo di zecca e con il sigillo di fabbrica intatto, è davvero notevole», ha dichiarato a Bbc News Mark Montero di Lcg Auctions. Lcg Auctions ha gestito l'asta, aperta a 2.500 dollari il 2 febbraio e chiusa domenica dopo 27 offerte.

Original iPhone fetches $63k - but there's a catch https://t.co/UTvBjrWjFR — BBC News (World) (@BBCWorld) February 21, 2023

Gli amici hanno regalato il telefono da 8 Gb alla signora Green nel 2007, quando ha ottenuto un nuovo lavoro, come lei stessa ha dichiarato in un'intervista del 2019. La signora Green aveva appena comprato un altro telefono, quindi ha tenuto il regalo senza aprirlo.

«È un iPhone», pensò, «quindi non sarà mai obsoleto». Fortunatamente per lei, si sbagliava. Secondo il signor Montero, il suo iPhone soddisfa tutti i requisiti richiesti dai collezionisti di alto livello: «rilevanza, rarità e sostituibilità». «Solo gli iPhone nuovi di zecca, non aperti e di prima generazione, in ottime condizioni, sono preziosi», afferma.

Il vintage che vale

La storia della signora Green è «solo la ciliegina sulla torta». I fedeli appassionati di Apple sono noti per pagare bene i prodotti originali. L'anno scorso, un primo prototipo di computer Apple degli anni '70 è stato venduto per oltre 677.000 dollari. Anche gli iPhone di prima generazione, in condizioni simili, sono stati venduti in passato: uno per 35.414 dollari in agosto e un altro per 39.339 dollari in ottobre. La signora Green ha dichiarato a Business Insider che avrebbe tenuto il telefono ancora più a lungo per incassare una somma ancora maggiore, ma aveva bisogno di denaro per finanziare la sua attività nel New Jersey.