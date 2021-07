Intelligenza Artificiale, solo 18% dei ricercatori di alto livello è europeo

Al mondo soltanto 1 scienziato su 5 che si occupa ad alto livello di Intelligenza Artificiale è europeo: solo del 18% la percentuale di ricerca sul tema operata nel Vecchio Continente. Tuttavia quasi la metà degli scienziati europei se n'è andato a lavorare fuori dall'Europa. A restare è stato solo il 10%. È la fotografia del settore scattata dallo studio del Paulson Institute di Chicago al centro oggi di un dibattito durante la sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo (Cese).

«L'intelligenza artificiale continua a cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo, impariamo e interagiamo», ha detto Christa Schweng, presidente del Cese, sottolineando che è venuto è il momento di andare oltre e «mettere in pratica valori reali per il futuro digitale europeo». Secondo il capo del Forum globale economico sull'intelligenza artificiale, Jayant Narayan, la nuova tecnologia è ormai molto pervasiva, tanto che «tra il 30 e il 40% delle entrate recenti di Amazon è derivato da raccomandazioni ai consumatori basate sull'IA».

Per questo motivo, «fiducia e trasparenza sono essenziali», ha aggiunto Narayan. I rappresentanti del Cese hanno quindi messo in evidenza che grosse differenze permangono tra Ue e Usa, dove c'è stata una recente approvazione bipartisan della legge sull'innovazione e la concorrenza, che finanzierà con 250 miliardi di dollari le nuove tecnologie. Antje Gerstein, relatrice del Cese sulle opportunità economiche e sociali della digitalizzazione, ha spiegato che con un mercato unico digitale «compiuto» l'Ue potrebbe beneficiare di uno sviluppo economico di 450 miliardi di euro all'anno.