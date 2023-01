Intelligenza artificiale, il deep fake che "sposta" gli occhi sulla telecamera

La nuova frontiera dell'intelligenza artificiale risolverà parecchi problemi a chi, di fronte alla telecamera, proprio non riesce a tenere fissi gli occhi sull'obiettivo. «Guarda in camera» non suonerà più come una minaccia. La versione 1.4.0 della scheda grafica NVIDIA presenta "Eye Contact". Si tratta di una funzionalità, spiegata in diversi tutorial sui socia, che tiene "fissi" gli occhi del soggetto di fronte all'obiettivo della telecamera o di una webcam. Dunque chi parla sarà sempre partecipe all'interno della discussione grazie al software che allinea lo sguardo verso chi ascolta.

Introducing Eye Contact by NVIDIA 👀



NVIDIA just released a new Eye Contact feature that uses AI to make you look into the camera. pic.twitter.com/3tiMEWtxxI — Jousef Murad (@Jousefm2) January 21, 2023