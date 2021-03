Torna Instagram Lite, la baby app che fa risparmiare i cellulari

«No, non è l'aggiornamento. E' che hai delle app che ti consumano un casino». All'amico nerd che per l'ennesima volta vi smentisce il negazionismo da upgrade stavolta dovrete dare ragione. Soprattutto dopo aver provato Instagram Lite la versione "light", appunto, della megapp presente nella maggior parte degli smartphone. Il social, con questa nuova versione nata nel giugno del 2018 ma "refreshata" qualche giorno fa, si affida alla cugina slim di un'applicazione che, purtroppo, ingolfa spesso i telefonini a bassa tenuta di memoria. Instagram lite pesa in fatti solo 573 kilobyte, una briciola in confronto ai 30 mega della versione originale. Instagram lite intende conquistare i possessori di smartphone a bassa prestazione che soffrono particolarmente le app di un certo livello.

In pochi si sono accorti della presenza di Instagram Lite nel Play Store ma, negli Stati Uniti soprattutto, i thread si sono ingrossati a vista d'occhio con commenti più o meno divertenti. In realtà dietro questa scelta c'è la voglia da parte dei programmatori di conquistare i paesi in via di sviluppo, aprendo le porte ai mercati meno ricchi.

Dopo i test effettutati nel dicembre scorso, Instagram Lite si è rimessa in forma e a tre anni dall'ultima apparizione è tornata sul market di Android stavolta, si spera, per restarci. Nella release 2021 c'è anche la possibilità da parte degli utenti di caricare Reels e dare un'occhiata a IGTV. Non sono previste versioni per iOS.

Ultimo aggiornamento: 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA