Inailnews vince l'Ascai Media Awards 2021 nella sezione digital newsletter

È Inailnews ad aggiudicarsi, nell'ambito digital, l'Ascai Media Awards 2021, in occasione della VII edizione di ComunicaImpresa. Il riconoscimento è stato assegnato dall'Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale in Italia (Ascai) ed è attribuito alle migliori pubblicazioni, quali house organ, newsletter, e-magazine, app e social media realizzate da aziende e pubbliche amministrazioni dopo una selezione che ha visto concorrere circa 40 partecipanti.

La newsletter, in tutto il periodo della pandemia da Covid-19, ha funzionato da strumento di divulgazione delle informazioni relative al contenimento del contagio, per il quale Inail ha avuto un ruolo di primo piano attraverso la produzione di documenti tecnici e protocolli per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Nel periodo emergenziale è stata ampliata la platea dei destinatari, al fine di allargare il raggio di azione del prodotto e fornire un servizio pubblico di informazione in un momento di grave crisi per il Paese. Da gennaio 2021, all'interno della newsletter, è presente la sezione 'Inail news podcast', disponibile anche come canale Spreaker. Nell'ultimo podcast una intervista ad Ambra Sabatini, la campionessa paralimpica vincitrice della medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo.