Honor MagicBook Pro, il laptop con maxi display da 16 pollici e immagini “riposanti” per gli occhi

Honor MagicBook Pro è un laptop che fornisce un’ottima esperienza di visione grazie al maxi-display da 16 pollici. Grazie alla gamma di colori sRGB al 100%, offre colori vividi e immagini realistiche, e la certificazione TÜV Rheinland garantisce una visione priva di sfarfallii e allevia l’affaticamento degli occhi. Corpo in alluminio e design aerodinamico lo rendono resistente e allo stesso tempo leggero e poco ingombrante. In offerta ora con Honor Magic Watch, uno zaino e un router wi-fi. `Honor MagicBook Pro. Prezzo: 919,90 euro Giudizio: un pc portatile per chi ama i display efficaci.

Michele Boroni

With no headset pressure, #HONORMagicBookPro makes sounds fly around our heads though its 3D sound speaker. Smash ❤️ if you need that! pic.twitter.com/CBytLCshCQ

— HONOR (@Honorglobal) March 31, 2021